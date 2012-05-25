Denizbank 4 milyar dolara Rus Sberbank'a satılıyor

Denizbank Rus Sberbank’a satılıyor. Fransız - Belçika ortaklığındaki Dexia’nın zora düşmesiyle satışa çıkan Denizbank, Rus Sberbank’ta karar kıldı. New York Times Rusların ‘Deniz’ için 4 milyar dolar ödeyeceğini yazdı. KAP’a “Satış sözleşmesi en kısa sürede imzalanacak” açıklaması yapıldı.



Milliyet'in haberine göre, Dexia, Denizbank’ın satış süreciyle ilgili olarak Sberbank ile münhasırlık anlaşması imzaladığını ve satış sözleşmesinin en kısa sürede imzalanması konusunda karar aldığını açıkladı. Denizbank’ın KAP’a gönderdiği Dexia açıklamasında şöyle denildi:



“İlgili alıcılarla sürdürülmüş olan stratejik değerlendirme çalışmaları akabinde verilen nihai teklif sonucunda Dexia ve Sberbank bugün (dün) Denizbank’ın satışı hakkında görüşmelerde münhasırlık konusunda anlaşmışlardır. Taraflar mümkün olan en kısa süre içerisinde satış sözleşmesini imzalamak konusunda karar almışlardır. Bu anlaşma Dexia’nın 2011 yılı sonbaharında açıkladığı satış planının önemli bir adımıdır.

Aracı Rothschild...

Dexia Yönetim Kurulu, 19 Ekim 2011’de Dexia Grubu’nun Denizbank’taki hisselerinin tamamının satışına ilişkin sürecin başlatılmasına karar vermişti. Sberbenk’tan önce İngiliz HSBC ve Katar Ulusal Bankası da Denizbank’la yakından ilgilenmişti. Bu arada New York Times gazetesinin blogunda satışın 4 milyar dolara sonuçlandığı bilgisi yer aldı. Rus Merkez Bankası kontrolündeki Sberbank öncelikle Türkiye’de büyümeyi planlıyor. Satışa Rothschild ve Deutsche Bank’ın aracılık ettiği belirtildi.

274 milyar dolarlık dev

1841’de kurulan Sberbank, Rusya’nın en büyük bankası konumunda. Sberbank’ın aktif büyüklüğü yaklaşık 274 milyar dolar ve Rus bankacılık sisteminin yüzde 27’sini oluşturuyor.

Sberbank, mevduat bankacılığında yüzde 48, tüketici kredisinde yüzde 32 ve şirket kredilerinde yüzde 31’lik paya sahip. Rus bankanın toplam 241 bin çalışanı var. Sberbank, Kazakistan, Belarus, Ukrayna’da faaliyet gösterirken, Almanya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerde de ofis açtı. Rusya Merkez Bankası 2010’da Sberbank’ın yüzde 57.58 oranındaki hissesini satın aldı.

Denizbank’ta ise 2011 sonunda net kar yüzde 72’lik artışla 1 milyar 61 milyon TL’ye ulaştı. Grubun aktif büyüklüğü 44.7 milyar TL.