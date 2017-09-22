DenizBank 20. yılını kutladı

İstanbul, 22 Eylül (DHA) – DenizBank\'ın 20. kuruluş yıldönümü için Zorlu Center’da düzenlenen özel etkinliğe iş dünyasının, kültür-sanat ve medya camiasının önde gelen isimleri katıldı. Yaklaşık 2000 davetlinin ağırlandığı gecede, DenizBank\'ın 20 yıllık başarı öyküsü ile gelecek yıllara ilişkin vizyonu paylaşıldı.

Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, “DenizBank’ı satın aldığımız dönemde bankayı Orta ve Doğu Avrupa’da inovasyon odağı haline getirmeyi amaçladığımızı ifade etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada 2014 ve 2016 yıllarında dünyada, 2015’te ise Avrupa’da yılın en inovatif bankası olmayı başarmış bir kuruma sahibiz. 5 yıllık süreçte çıtayı yukarıya taşıdık. Yakaladığımız göz kamaştırıcı başarılar yerini çok daha iyilerine bırakacak. Buraya ilk geldiğimizde “Türkiye bizim için ikinci vatan oldu” demiştim. Bugün de aynı duyguları taşıyorum, iyi ki bu yatırımı yapmışız” dedi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “1997 yılında zorlu bir misyonu yerine getirmek üzere küçük bir odada büyük hayaller kurarak çıktığımız yolda bugün, Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasından biri olan DenizBank’ın 20. gurur yılını kutluyoruz. Bu yolculukta, her zaman öncelikli motivasyonumuz ülkemize, müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer katmak oldu. Biz onlara değer kattıkça, DenizBank da değerlendi. Sberbank hissedarlığında 5. yılımızı da kutladığımız bu özel gün vesilesiyle belirtmek isterim ki, Sberbank’ın küresel vizyonundan aldığımız ilham ve özgüvenle gelecek 20 yıllar için daha büyük hayaller kurmaya hazırız” dedi.

DenizBank, kuruluşunun 20. yıl dönümünü İstanbul\'da gerçekleştirdiği bir etkinlikle kutladı.

Gecede konuşma yapan Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref, DenizBank’ın 20. kuruluş yıl dönümünü kutladığı konuşmasında DenizBank’ı satın aldıkları dönemde bankanın 300 bin kişilik ailelerine heyecan getireceğine ve bir sinerji yaratacaklarına inandıklarını, 5 yıllık birliktelik süresince de bunu başarmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Gref şöyle devam etti; “2012 yılında bankayı Orta ve Doğu Avrupa’da inovasyon odağı haline getirmeyi amaçladığımızı paylaşmıştım. Bugün geldiğimiz noktada 2014 ve 2016 yıllarında dünyada, 2015’te ise Avrupa’da yılın en inovatif bankası olmayı başarmış bir bankaya sahibiz. DenizBank ailemizin en genç üyesi olmasına karşın, grubumuzun inovasyon üssü konumunda bulunuyor. Artık DenizBank’ın ismini duyduğumuzda, inovatif şirketler reytinginde ilk sıralarda yer alan, hem ulusal hem de küresel düzeyde iş dünyasına örnek teşkil eden bir kurumdan bahsedildiğini biliyoruz. Bu çok kıymetli.”

Buraya ilk geldikleri dönemde Türkiye ile ile ilgili fikri sorulduğunda Türkiye’nin ikinci vatanı olduğunu söylediğini, bugün de aynı duyguları taşıdığını belirten Gref, ”Başarılarla geride kalan 5 yıllık dönemin ardından, mutlulukla ifade etmek isterim ki, iyi ki bu satın almayı yapmışız.” dedi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise 20 yıllık yolculuklarında sektörünün devler liginde yer alan, marka değerini kanıtlamış ve finansman sağladığı dev projelerle adından övgüyle söz ettiren bir kurum olmayı başardıkları için büyük gurur duyduklarını söyledi. Ateş şöyle konuştu; “Ünlü ozanın deyişiyle ‘Uzun ince bir yoldu’ bizimki. 1997 yılında 81. sırada, bir kişiyle başladığımız yolculuğumuzda, bugün 15 bin kişilik güçlü bir aile olarak Türkiye’nin en büyük 5 özel bankasından biri olmanın onurunu yaşıyoruz. Çalışanlarımızın aileleriyle birlikte düşündüğümüzde DenizBank’ın öyküsünü, yüzbinlerin öyküsüne dönüştürüyoruz. Türkiye’nin en büyük salonlarından birini tek bir koltuk boş kalmamacasına dolduran tüm Deniz dostları sayesinde bu kıvancı bir kez daha yaşadık. Geleceğe bir eser bırakmak için çıktığımız bu yolda, tarihçemize pek çok şeref madalyası ekledik. Ülkemize, müşterilerimize, birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza ve hissedarlarımıza değer katmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Adımlarımızı, yılmadan, cesaretle ama tevazuyu hep korumaya çalışarak atmaya gayret ettik. Daima farklı bakış açıları, yenilikçi düşünceler ve ufuk açıcı fikirler peşinde olduk. Bu farklı bakış ve arayışımız, tam üç yıl arka arkaya verilen “Dünyanın En Yenilikçi Bankası” unvanıyla gururlandırdı hepimizi. Aynı heyecanla gelecekte de insanımıza, toplumumuza yararlı projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.”

Aynı zamanda Sberbank hissedarlığı altında 5. yıllarını kutladıklarını belirten Hakan Ateş, örnek gösterilen hız ve başarıda gerçekleşen entegrasyon sürecinin ardından, Sberbank’ın küresel vizyonundan aldıkları ilham ve özgüvenle yeni başarılara yelken açacaklarını söyledi.