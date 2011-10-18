Denizban'a ilk talip Katar'dan

T24

QNB'den yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu bildirildi.Açıklamada, "Başarılı olmalarının, DenizBank'ın faaliyetleriyle QNB'nin uluslararası gelişim stratejisinin uyumu ve Denizbank'ın finansal durumunu yansıtan bir fiyat üzerinde anlaşmaya bağlı olduğu" açıklamasına yer verildi.Dexia'dan ise konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.