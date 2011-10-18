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Ekonomi

Denizban'a ilk talip Katar'dan

Katar merkezli QNB bankası, Fransız-Belçika ortaklığı Dexia'nın satışa çıkardığı DenizBank'ın çoğunluk...

18 Ekim 2011 03:00

T24 - Katar merkezli QNB bankası, Fransız-Belçika ortaklığı Dexia'nın satışa çıkardığı DenizBank'ın çoğunluk hisselerini almak için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

QNB'den yapılan açıklamada görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu bildirildi. 



Açıklamada, "Başarılı olmalarının, DenizBank'ın faaliyetleriyle QNB'nin uluslararası gelişim stratejisinin uyumu ve Denizbank'ın finansal durumunu yansıtan bir fiyat üzerinde anlaşmaya bağlı olduğu" açıklamasına yer verildi.

Dexia'dan ise konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.




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