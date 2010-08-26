Denizanasına değdi anında öldü

T24- Dünya jet sosyetesinin gözde tatil merkezlerinden İtalya'nın Sardunya Adası'nda denize giren 69 yaşındaki Maria Furcas, bacağına bir denizanası dokunduktan hemen sonra plajda yaşamını yitirdi.



Cagliari şehrindeki Porto Tramatzu kıyısında yüzen Maria Furcas, yardım çığlıkları atarak denizden çıktı.



Sağ baldırında belirgin bir şekilde yanık olduğu görülen ve bir denizanasına dokunduğu anlaşılan Furcas, plaja ulaşır ulaşmaz yere yığıldı.



Furcas, ambulans gelmeden plajda yaşamını yitirdi.



Diğer tatilciler arasında panik yaşanmasına neden olan olay sonrası açıklama yapan sağlık görevlileri, denizanası yanığının Furcas üzerinde bir şok etkisi yapmış olabileceğini ve bu nedenle kalbinin durmuş olabileceğini açıkladı.



Denizanasının zehirli cinsten olup olmadığı ve kadının ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.



Zehirli algler ve denizanası sayısındaki artış nedeniyle 2008 yazında İtalya ve İspanya'da pek çok turistik sahilde denize girilmesi yasaklanmıştı.