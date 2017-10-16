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Dünya

Denizaltında seks, ülkede gündem oldu; soruşturma başlatıldı

Soruşturma kapmasında skandala karışan kaptan görevden uzaklaştırıldı

16 Ekim 2017 02:45

Aynı gemi ya da denizaltıda görevli personelin ilişki yaşamasının kesin bir şekilde yasak olduğu İngiliz donanmasında, HMS Vigilant adlı denizaltında yaşanan seks ülkede gündem oldu. Denizaltında görevli kadın asteğmen Rebecca Edwards'ın, Kaptan Stuart Armstrong'la cinsel birliktelik yaşadıkları ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.

İngiliz donanmasına ait HMS Vigilant adlı denizaltıda görevli kadın asteğmen Rebecca Edwards'ın, Kaptan Stuart Armstrong'la cinsel birliktelik yaşadıkları ortaya çıkınca soruşturma başlatıldı.

Ülkede askeri yasalara göre aynı gemide yer alan personelin cinsel birliktelik veya aşk ilişkisi yaşaması kesinlikle yasak.
 
Soruşturma kapsamında kaptan Stuart Armstrong’un görevinden uzaklaştırıldığı belirtilirken, soruşturmanın kapsamının artarak devem ettirileceği belirtildi. 

 

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