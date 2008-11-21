Denizaltında arkadaş gezdiren komutana dava

Marmaris Aksaz Deniz Üssü’nde görevli "Saldıray" adlı denizaltının komutanı olan binbaşı, 2002 yılında denizaltının bakım amacıyla Gölcük Üssü’ne gitmesi için emir aldı. Sefer hazırlığına başlayan binbaşı, Marmaris’te eczacı olan denizaltılara meraklı yakın arkadaşı S.K.’nın ısrarını kıramadı ve onu da denizaltıya aldı.Dört gün süren yolculuğun ardından denizaltı Gölcük’e gitti ve S.K. da burada denizaltıdan indi. Durumun ortaya çıkmasının ardından denizaltı komutanı hakkında, "emre itaatsizlikte ısrar" suçundan dava açıldı. Askeri mahkeme yargılama sonunda, "gemilere sivil ziyaretçi alınmamasına" ilişkin emrin bütün birliklere yönelik görev gereklerini gösteren bir düzenleme olduğu ve kişiye yönelik somutlaştırılmış bir emir niteliği taşımadığı gerekçesiyle beraat kararı aldı.Temyizde Askeri Yargıtay Daireler Kurulu ise beraati bozdu. Askeri Yargıtay eylemi, "Komutanlık görevini kötüye kullanmak" olarak nitelendirdi. Kararda, "Görevi kötüye kullanmak" suçunun oluşması için "kamu zararının meydana gelmesi" veya "haksız kazanç sağlanması" gerektiğine dikkat çekilerek, bu iki kriterlerin varlığı halinde ceza tesisi yoluna gidilmesi, aksi takdirde cezaya yer olmadığı belirtildi. Askeri yerel mahkeme bu kriterleri tespit edemezse, sivil arkadaşını Marmaris’ten Gölcük’e kadar götüren denizaltı komutanı beraat edecek.