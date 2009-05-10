Denizaltıda esrarengiz bomba

Rahmi Koç Müzesi'nde demirli Uluçalireis Denizaltısı'nda TNT kalıpları ve ateşleyiciler bulunduğu ortaya çıktı.





İstanbul’daki Rahmi Koç Müzesi’nde sergilenen Uluçalireis Denizaltısı’nda 1960 yılına ait Amerikan menşeli patlayıcı ve TNT kalıpları bulundu.



Taraf Gazetesi’ni haberine göre, 14 Kasım 2008 günü denizaltının bakımından sorumlu müze çalışanı emeklideniz Astsubay Hasan Oğuz İşyenel tarafından şans eseri bulunan patlayıcılar santral dairesinde bir poşet içindeydi.



Denizaltı 2001 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan müzeye devredilmiş ve ziyarete açılmıştı. TNT kalıpları bugüne kadar patlamamış olması da yetkililer tarafından büyük bir şans olarak yorumlandı.



Bombanın fark edilmesinin ardından Kuzey Deniz Saha Komutanı koramiral Ali Feyyaz Öğütçü’ye haber verildi. Öğütçü de aynı gün bir SAS timini görevlendirdi. Bombayı emniyet altına alan tim bombayı Beykoz SAS Grup Komutanlığı’na götürdü. Bomba 17 Kasım 2008’de Kıdemli Üsteğmen Erhan Atasoy tarafından eğitim sahasında imha edildi.



Knuyla ilgili 19 Kasım’da düzenlenen Görev Sonuç raporunda bombaların “Amerikan menşeli 1960’ylı yıllarda kullanılan eski tip malzeme olduğu” belirtildi.



Raporda patlayıcıların denizaltına ne zaman ve neden konulduğuna dair bulgu yer almıyor.



Uzmanların rutubetten etkilendiği için patlamadığı yönünde yorum yaptığı kalıpların kibrit veya çakmakla bile patlatılabileceği belirtildi.





İşte poşetten çıkan mühimmat:



Amerikan meşeli 2 adet 100 gr. TNT içeren burgu fişeği, 1 adet 1 libre TNT kalıbının ikiye bölünmesi sonucu elde edilmiş, bir buçuk libre patlayıcı kalıbı, 160 cm portakal renkli eski saniyeli fitil ve altı adet mekanik fünye.



ABD hibesi denizaltı



Denizaltı, 1944 yılında Portsmouth Tersanesi'nde BALAO/TENCH sınıfı USS THORNBACK (SS-418) olarak 93m uzunluğunda ve 2,400 ton olarak inşa edildi. 1946'da aktif görevden alınıp yedek filoya katılana kadar, 2. Dünya Savaşı süresince Japonya'ya karşı görev aldı. 1950'lerin başında en üst Guppy tadilatı görerek 1953'de tekrar hizmete girdi. USS THORNBACK 2 Temmuz 1971'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na katıldı ve TCG Uluçalireis adı ve S-338 borda numarası verildi. Müze'ye 2001'de devredilmeden önce 30 yıl kadar Türk Deniz Kuvvetlerinde hizmet etti.