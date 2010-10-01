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DENİZALTI MÜRETTEBATI HAYAT KURTARDI MUĞLA (A.A)

01 Ekim 2010 19:04

-DENİZALTI MÜRETTEBATI HAYAT KURTARDI MUĞLA (A.A) - 01.10.2010 - Muğla'nın Dalaman açıklarında yanmaya başlayan lüks yattaki 3 kişinin, yardım çağrısına gelen TGC Anafartalar Denizaltısı mürettebatı tarafından kurtarılması saniye saniye görüntülendi. İstanbul Limanı'na kayıtlı olduğu öğrenilen Marinel-1 adlı lüks yatta 30 Eylül 2010 15.30'da Dalaman ilçesinin güneyinde 15 deniz mili mesafede aniden yangın çıktı. Acil durum mesajı ve yardım çağrısı yapan yat kaptanı Kazım Kırbıyık ve mürettebat Salim Kırbıyık ile Salim Sayar, bölgeye kısa süre içinde ulaşan Doğu Akdeniz'de planlı eğitim faaliyetlerinde bulunduğu öğrenilen TCG Anafartalar Denizaltısı mürettebatı tarafından yanan yattan kurtarıldı.  -KURTARMA OPERASYONU- Yanmakta olan tekneye ait yardım mesajının alınması üzerine, Aksaz Deniz Üssü'nden bir hücumbot, Sahil Güvenlik Komutanlığından Fethiye ve Marmaris'te konuşlu 2 Sahil Güvenlik botu, tehlikedeki geminin bulunduğu mevkiye sevk edildi. TCG Anafartalar Denizaltısı tarafından kurtarılan 3 kazazede bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerine teslim edildi. Kurtarma operasyonu sahil güvenlik ekipleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Yatta çıkan yangın 2 sahil güvenlik botu tarafından söndürüldü. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen yat battı. Bölgede çalışmalar sürüyor. Yangın çıkan Marinel-1'in İkinci Dünya Savaşı'na katılan ve 50 yıl çalıştıktan sonra hurdaya çıkarılan römorkörden, 5 yıl sürdürülen onarımla lüks yat haline getirildiği öğrenildi. Marinel-1'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusuna hizmet vermek üzere Levingston Tersanesi'nde imal edildiği ve sahipleri tarafından Bodrum'da kullanıldığı da bildirildi.

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