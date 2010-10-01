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DENİZALTI MÜRETTEBATI HAYAT KURTARDI   MUĞLA (A.A)

01 Ekim 2010 01:05

-DENİZALTI MÜRETTEBATI HAYAT KURTARDI   MUĞLA (A.A) - 30.09.2010 - Muğla'nın Köyceğiz ve Ortaca ilçeleri açıklarında aniden yanmaya başlayan lüks yattaki 3 kişi, bölgeden geçen denizaltının mürettebatı tarafından kurtarıldı. İstanbul limanına kayıtlı olduğu öğrenilen Marinel-1 adlı lüks yatta aniden yangın çıktı.  Yatta bulunanların yardım çağrısına ilk olarak bölgeden geçen denizaltı mürettebatı cevap verdi. Yat kaptanı Kazım Kırbıyık ve mürettebat Salim Kırbıyık ile Salim Sayar, denizaltı mürettebatı tarafından kurtarıldı. Yanmaya devam eden yata, 2 sahil güvenlik botuyla müdahale ediliyor.  Denizaltı tarafından kurtarılan 3 kişi, sahil güvenlik ekiplerince Fethiye'ye götürülüyor. Yangın çıkan Marinel-1'in İkinci Dünya Savaşı'na katılan ve 50 yıl çalıştıktan sonra hurdaya çıkarılan römorkörden, 5 yıl sürdürülen onarımla lüks yat haline getirildiği öğrenildi. Marinel-1'in İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan ordusuna hizmet vermek üzere Levingston Tersanesi'nde imal edildiği ve sahipleri tarafından Bodrum'da kullanıldığı da bildirildi.

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