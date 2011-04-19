-DENİZALTI KITALARARASI FÜZE FIRLATACAK MOSKOVA (A.A) - 19.04.2011 - Rusya'da yeni nesil kıtalararası balistik füze fırlatma kapasitesine sahip bir nükleer denizaltının bu yıl içinde hazır olacağı bildirildi. Rusya'nın denizaltı imal eden "Sevmaş" şirketinin temsilcisi Aleksandır Holodov yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilk Borei tipi denizaltısı olacak "Yuri Dolgoruki"nin şu ana kadar yapılan testlerde yeni nesil kıtalararası Bulava balistik füzelerini bazı eksikliklerden dolayı henüz fırlatamadığını söyledi. Holodov, denizcilik sezonunun başlangıcıyla tüm denizaltıların Bulava füzelerinin testlerini yapacak hale geleceğini belirterek, "Bu, sadece Borei sınıfının ilk denizaltısı olacak Yuri Dolgoruki'nin değil, önceki Bulava testleri için kullanılan Akula sınıfı Dimitriy Donskoy denizaltısı için de geçerli" dedi. Rusya'nın Bulava kıtalararası füzesi, Yuri Dolgoruk gibi denizaltılardan fırlatılmak için tasarlanmış ancak şu ana kadar yapılan testlerde olumlu sonuç alınamamış ve başarısız testler projenin son derece pahalı olduğuna yönelik soru işaretlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bulava füzesi fırlatma özelliğine sahip Yuri Dolgoruki denizaltının bu yıl hazır hale gelmesi, Rus ordusu açısından yeni bir dönem olarak değerlendiriliyor. Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Rus savunma kuvvetlerini güçlendirmek için 10 yıl içinde 20 trilyon rublelik (705,7 milyar dolar) bütçe ayırmayı planladıklarını açıklamıştı. Bulava füzelerinin bugüne kadar yapılan 14 denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Rusya'nın geçen yıl yapmayı planladığı 15. deneme Rusya'daki sert kış koşulları yüzünden bu yıla ertelenmişti.