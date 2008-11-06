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Denizaltı kaçamadı!..

Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Villarreal deplasmanda karşı karşıya geldiği Aalborg ile 2-2 berabere kaldı.

06 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Villarreal deplasmanda karşı karşıya geldiği Aalborg ile 2-2 berabere kaldı.

Energi Nord Arena'da oynanan maçta Villarreal'in gollerini 41. dakikada Rossi ve 75. dakikada Franco kaydederken, Aalborg'a 1 puanı getiren golleri 54. dakikada Curth ile 81. dakikada Due attı. Villarreal deplasmadan iki kez öne geçtiği rakibi karşısında 90 dakikayı önde tamamlayamadı.

E Grubu'nda 5. maçlar 25 Kasım Salı günü oynanacak. Villarreal kendi sahasında güçlü rakibi Manchester United ile karşılaşacak. AaB Aalborg ise İskoç temsilcisi Celtic'e konuk olacak.



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