Denizaltı kaçamadı!..



Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Villarreal deplasmanda karşı karşıya geldiği Aalborg ile 2-2 berabere kaldı.



Energi Nord Arena'da oynanan maçta Villarreal'in gollerini 41. dakikada Rossi ve 75. dakikada Franco kaydederken, Aalborg'a 1 puanı getiren golleri 54. dakikada Curth ile 81. dakikada Due attı. Villarreal deplasmadan iki kez öne geçtiği rakibi karşısında 90 dakikayı önde tamamlayamadı.



E Grubu'nda 5. maçlar 25 Kasım Salı günü oynanacak. Villarreal kendi sahasında güçlü rakibi Manchester United ile karşılaşacak. AaB Aalborg ise İskoç temsilcisi Celtic'e konuk olacak.







