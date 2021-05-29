Deniz Zeyrek yazdı: İşte Türkiye-Rusya diplomatik ilişkileriyle ve yansımalarıyla ilgili, ‘ne günlere kaldık' diyeceğiniz üç detay

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Türkiye-Rusya arasındaki diplomatik ilişkiyle ilgili üç detayı paylaştığı bugünkü yazısında, "S-400 alıp bütün müttefiklerimizi karşımıza aldığımız yetmiyormuş gibi Rusya'nın açık tehditlerine de pabuç bırakıyoruz. Ne günlere kaldık!" değerlendirmesinde bulundu.

"18 Mayıs 2021 tarihli açıklamada, ülke ismi verilmeden Kırım'ın yasa dışı bir şekilde ilhak edildiğine dikkat çekilse de Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen desteğe dair hiçbir ifade kullanılmadığına" dikkati çeken Zeyrek, Ukrayna'nın bu açıklamaya verdiği yanıtta, "Ankara bu tür söylemlere devam ederse, Rusya da Türkiye'deki benzer sorunlara dikkat çekmek durumunda kalacak" tehdidine işaret etti.

Rusya'nın Avrupa Birliği ve NATO sınırındaki uydusu Belarus'un, Yunanistan-Litvanya rotasındaki uçak, sahte bomba ihbarıyla zorla başkenti Minsk'e indirilerek, uçaktaki gazeteci gözaltına alındığını hatırlatan Zeyrek,NATO'nun bu davranışa karşı yapacağı açıklamada Türkiye'nin Belarus'a yaptırım ve Belarus'ta bulunan siyasi mahkumların serbest bırakılması talebinin bulunduğu bölümlere itiraz ettiğini ifade etti.

Zeyrek tüm bu hatırlatmalarının ardından şunları kaydetti:

Kırım Tatarlarıyla ilgili bir açıklamada Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verilen desteğin teyit edilmemesi; Maria Zaharova'nın “biz de sizin etnik, dilsel, dini sorunlarınıza dikkat çekeriz” tehdidine karşı sessiz kalınması; Avrupa'nın orta yerinde terör estiren otoriter Lukaşenko rejimine destek verilmesi, geleneksel Türk dış politikasıyla bağdaşmayan şeyler ve hepsinin arkasında Türkiye'nin Rusya bağımlılığı yatıyor.

Yeter ki Putin'in tepesi atmasın, bu yıl Türkiye'ye turist göndermekten vazgeçmesin. S-400 alıp bütün müttefiklerimizi karşımıza aldığımız yetmiyormuş gibi Rusya'nın açık tehditlerine de pabuç bırakıyoruz. Ne günlere kaldık!

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