Deniz Zeyrek'ten TBMM Başkanı'na: 26 Haziran'da karşılıksız çek mahkûmlarına verilen süre doluyor, işte size acil bir iş

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, “Salgınla mücadelede normalleşirken AVM'ler açıldı TBMM açılmadı” eleştirilerine, “Şu dönem acil bir şey de yok” yanıtını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a karşılıksız çek mahkûmlarına verilen ceza için verilen sürenin 26 Haziran'da dolacağını hatırlatarak, "İşte size acil bir iş" düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Biliyorsunuz 2012'de karşılıksız çeke hapis cezası 'Anayasaya aykırı' gerekçesiyle kaldırılmıştı ve AK Parti, 2011 seçimleri öncesinde bunu bir seçim yatırımı olarak kullanmıştı. Seçim meydanlarında kamuoyuna 'ekonomimiz karşılıksız çekleri, bütün içinde görünmez hale getirecek kadar güçlü' mesajı verilmişti. Ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Çekler patladı. 'Hapis cezası olmayınca suistimal edildi' denilerek 2016'da yeniden hapis cezası getirildi. 'E hani borca karşı hapis cezası anayasaya aykırıydı' diye sorulunca 'hapis cezası karşılıksız çeke değil, verilen idari para cezasının ödenmemesine kesiliyor' yanıtı verildi." ifadesini kullandı.

Zeyrek yazısında şunları kaydetti:

"Haydar Zirek'in verdiği bilgiye göre şu anda 336 bin 589 kişiye ait 1 milyon 216 bin 176 karşılıksız çek var. Üstelik her yüz liralık adli para cezası için bir gün hapis cezası veriliyor. Üst sınır ise 5 yıl. Bu kadar çok karşılıksız varken bütün borçlular hapse girerse özel “çek hapishaneleri” yapılsa yeridir.

26 Haziran'da karşılıksız çek mahkumlarına ceza miktarının yüzde 10'unu ödemek için verilen süre doluyor ve çok sayıda insan zaten dibi gördüğü için bırakın yüzde 10'u, yüzde 1'i dahi ödeyemeyecek durumda. Haliyle çoğuna yeniden cezaevi ya da “kaçak yaşam” yolu görünecek. Çünkü sahte çek koçanı basarak birilerini dolandırsanız infaz indiriminden, denetimli serbestlikten yararlanıp serbest kalıyorsunuz ama iflas edip kestiğiniz çekin karşılığını ödeyemiyorsanız, bu düzenlemeden yararlanamıyorsunuz. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Salgınla mücadelede normalleşirken AVM'ler açıldı TBMM açılmadı' eleştirilerine, 'Şu dönem acil bir şey de yok' yanıtını vermişti. İşte size acil bir iş! Hadi bir el atın da 26 Haziran'a kadar çözün şu işi."

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