Deniz Zeyrek’ten AKP kulisi: Bir dokun bin ah işit derler ya AK Parti'de durum aynen öyle

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantıya ilişkin kulis bilgileri aktardı.

Söz konusu toplantıda bir AKP’li milletvekilinin Erdoğan’ın önünde, “Bizim tek işimiz kanun çıkarmak değil, aynı zamanda vatandaşların derdini çözebilmektir. Ancak biz de bakanlara, bürokrasiye ulaşmakta zorluk çekiyoruz” ifadelerini kullandığını belirten Zeyrek, “Bir dokun bin ah işit derler ya… AK Parti'de durum aynen öyle” dedi.

Zeyrek yazısının devamında şunları kaydetti:

“Başka bir milletvekili isim vermeden sözü Sedat Peker'in açıklamalarıyla başlayan tartışmalara getirmiş. Bu konunun AK Parti'deki başlığı artık ‘Sedat Peker videoları’ değil, ‘Sosyal medyadaki tartışmalar’ olmuş. Milletvekili aynen şöyle demiş: ‘Genel Merkez olarak sosyal medyadaki iddialara geç kalındı. Söylem birliği oluşturarak bu iddialara daha hızlı cevap verilmesi talebimiz.’

Bu eleştiri başka bir milletvekiline daha konuşma cesareti vermiş: ‘Zaten Genel Merkez sadece bu konuda değil, birçok konuda tepki vermekte geç kalıyor. Haliyle vatandaş bize soru sorduğunda cevapsız kalıyoruz.’

Erdoğan'ın espriler yaparak milletvekillerini cesaretlendirmesi gerçekten işe yaramış. Bir milletvekili Erdoğan'ın samimiyetine sığınıp, ‘Efendim Külliye'deki ekibinizle her zaman bir aradasınız. Bizimle ve parti teşkilatlarıyla da daha sık bir araya gelin’ deyivermiş. Diğer milletvekilleri bu sözler karşısında endişeli bakışlar atarken Erdoğan'ın ‘seve seve’ yanıtı herkese derin bir nefes aldırmış.

Erdoğan, ‘seve seve’ demiş ama kendi eleştirilerini de ardı ardına sıralamış. İşte bir milletvekilinin toplantı notlarından Erdoğan'ın yanıtı: ‘Muhalefet dili ile konuşmayın! Sahaya inin. Sahada daha fazla görünün. Kendi doğrularımız üzerine siyaset yapalım. Biz kendimizi anlatamıyoruz. Yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Biz kendimizi anlatmadığımız zaman millet bunların yalanlarına kanıyor. Milletimizi bu konuda bilinçlendirmek bizim görevimiz. Biz işimize bakacağız. Yaptıklarımızı anlatın.’

AK Parti'deki durumun adını Erdoğan koymuş aslında: ‘Muhalefet dili.’

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