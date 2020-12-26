Deniz Zeyrek: Sosyal medyada çok aktif bir AK Parti’linin tweet’lerini RT edenleri inceledim, gördüğüm manzara gerçekten enteresandı

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında sosyal medyadaki trol ve robot hesaplardan bahsetti. Bu hesapların genel özelliklerini sıralayan Zeyrek, isim vermeden daha önce incelediği bir AKP’li vekilin hesabına ilişkin, “Sosyal medyada çok aktif olan bir AK Parti Milletvekilinin twitlerini RT eden hesapları inceledim. Gördüğüm manzara gerçekten enteresandı” dedi.

Zeyrek devamında, “Kapı komşum olduğu için iyi tanıdığım, saygı duyduğum gerçek bir muhafazakar olan milletvekilinin twitlerini RT eden hesaplarda kullanılan profil fotoğrafları hep güzel, çekici kadınlara aitti. Üstelik hesaplarının açıldığı tarih, hesap isimleri, takipleşmeler neredeyse hep ortaktı. Konuya dair yazı yazınca komşumla biraz aramız açıldı ama bu tür hesapları kullanan merkezlerle ilgili son çıkışlarına bakarak söylüyorum, artık o da bana hak veriyordur” diye yazdı.

Zeyrek son olarak, “Bu konularda mürekkep yalamış, akademik süreçlere dahil olmuş biri olarak söylüyorum: Siz siz olun sosyal medyayı fazla ciddiye alıp psikolojinizi bozmayın” dedi.

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