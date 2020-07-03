Deniz Zeyrek: Sosyal medyada bir arınma şart, arınmaya, başta iktidar olmak üzere belli grupların, yönettikleri saldırgan troll ordularını feshetmekle başlamalı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, halkın yaşadığı sorunlar ile iktidarın gündemi arasında ciddi bir uyumsuzluk olduğunu belirtti.

Zeyrek, gündemde çoklu baro sistemi, Ayasofya'nın ibadete açılması, sosyal medya düzenlemesi ve sarma tütün yasağının tartışılırken turizmciler, sanayiciler, esnaf, çalışan kesimin ciddi sorunlarla boğuştuğunu dile getirdi.

Zeyrek, "Önce bazı rakamları paylaşmakta fayda var. İki yabancı kuruluşun 2020'de yayınladığı rapora göre Türkiye'de tam 63 milyon internet kullanıcısı var. Yani Türkiye'de her yüz kişiden 75'inin internete erişimi var. Yine 81 milyonun 54 milyonu sosyal medya kullanıyor. Ülkede 77 milyon cep telefonu kullanılıyor. Nüfusumuz her yıl yüzde 1.2 artarken, internet kullanıcılarının sayısı yüzde 4, sosyal medya kullanıcılarının sayısı yüzde 4.2, cep telefonu kullanıcılarının sayısı da yüzde 3.4 artıyor." ifadesini kullandı.

Zeyrek, "Sosyal medya kullanıcılarının yüzde 90'ı YouTube, yüzde 83'ü Instagram, yüzde 81'i WhatsApp, yüzde 76'sı Facebook, yüzde 57'si Twitter kullanıyor. Türkiye'de oyun oynayanların yüzde 80'i akıllı telefonundan oyun oynuyor. Rakamları düşünebiliyor musunuz. Hükümet, sadece birkaç bin psikopatın suistimali yüzünden milyonlarca insanın bulunduğu bir ortamı nefes alınamaz hale getiriyor. Neymiş efendim “Twitter'a vatandaşlık numarası ile girilsin”. Bu kadar hayati bir veri olan vatandaşlık numarasını artık kargo teslim alırken dahi vermek zorunda kalıyoruz. Bir sosyal medyada hesap açarken vermediğimiz kalmıştı. Sosyal medya şirketlerinin para kazanıp vergi ödememesi elbette engellenmeli. Ancak, bunun yerine kullanıcılara engel çıkarıp, insanları bunaltırsanız olmaz." düşüncesini dile getirdi.

Zeyrek, "Sosyal medyada bir arınma şart ama en doğrusu bu arınmaya, başta iktidar olmak üzere belli grupların, yönettikleri saldırgan troll ordularını, robot hesapları feshederek, kapatarak başlaması olacak. 'Benim saldırgan küfürbaz trolüm iyi, seninki kötü' demekle bu iş olmaz. Albayrak ailesine yönelik çirkin saldırıyı herkes kınamalı. Ancak, başta iktidar yanlıları olmak üzere herkesin aynı zamanda Başak Demirtaş'a, Canan Kaftancıoğlu'na yapılan sosyal medya linçlerini de kınaması şart!" değerlendirmesinde bulundu.

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