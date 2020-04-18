Deniz Zeyrek, RTÜK Başkanı Şahin'e Fox Tv'ye verdiği cezayı gözden geçirme çağrısında bulundu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, organize suç örgütü liderlerinin dışarıya çıkarak gazetecilerin hapiste kalmasıyla sonuçlanan yeni infaz kanunu düzenlemesiyle, Fox Tv'ye verilen 3 program yayın durdurma cezasını eleştirdi.

"Gazeteciler, ülkeyi yöneten siyasetçiler için mafyadan ve katillerden, gazetecilerin dile getirdiği görüş, eleştiri ve haberler de mafyanın sahip olduğu silahlardan daha tehlikeli görünüyorsa vay o siyasetçilerin hallerine. Hayatta iflah olmazlar" diyen Zeyrek devamında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan en son konuşmasında sert bir ses tonuyla medyayı yine hedef tahtasına yerleştirmişti. Kendisi gibi düşünmeyen bütün gazetecileri 'virüsten daha tehlikeli' ilan etmişti. Her zaman olduğu gibi bu konuşma emir telakki edildi ve ilgili kurumlar hemen harekete geçti. Sırf Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını canlı verebilmek için bülteni 45 dakika uzatan FOX TV'ye, Fatih Portakal'ın sunduğu Ana Haber'in üç program durdurulması cezası verildi. İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat Haftasonu programına da en yüksek orandan idari para cezası verildi. Ceza verilen iki yayını da izledim. En ufak bir hakaret ya da suç sayılabilecek bir içerik göremedim. Hele İlker Karagöz'ün programında ceza gerekçesi olan habere ceza verilmesi tam bir skandal. Ajans kaynaklı haberdeki yanlış bilgiler dahi düzeltilerek verilmiş."

"RTÜK'ün kıymetli Başkanı, iletişimci Ebubekir Şahin'in verdikleri kararı bir adım geriden, RTÜK Başkanı ya da üyesi kimliğiyle değil de bir 'iletişimci' olarak gözden geçirmesini diliyorum" diyerek çağrıda bulunan Zeyrek, "Belki o zaman verdikleri cezanın amacının üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu görecektir" diye yazdı.

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