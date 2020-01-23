Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'na T24 yemeğini sordu: Bu tür ayrışmaların tümü Erdoğan'ın işine gelir

“Bizim tercih yapmamız gerek. Demokrasiden yana mı olacağız, otoriter rejimden mi? Ülkede bütün bu olumsuzluklar yaşanırken eski tartışmaları gündeme getirmek anlamlı değil. Bu nedenle bizim asıl gündemimiz geçmişte kimin ne hata yaptığı değil. CHP olarak bizim de hatalarımız olmuş. Bizim esas meselemiz şu anda demokrasiden, yargının bağımsızlığından, basının özgürlüğünden yana olanların aynı tarafta olmasıdır.

Kavgaymış, intikammış, ‘geçmişte bize destek vermedi, iktidarı destekledi'ymiş…

Bu tür ayrışmaların tümü Erdoğan'ın işine gelir.

Bizim acil sorunumuz demokrasidir. Herkes özgürce yaşasın istiyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz.”

Zeyrek'in, "Kılıçdaroğlu: Ayrışmalar Erdoğan’a yarar" başlığıyla (23 Ocak 2020) yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın.