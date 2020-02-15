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Deniz Zeyrek İnsan Hakları Eylem Planı'nı yazdı: Yanlış karar hâkimin siciline işleyecek

15 Şubat 2020 11:41

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde İnsan Hakları Eylem Planı'nı yazdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, "Bundan sonra birinci derece mahkemelerin kararları yüksek mahkemelerin kararlarıyla çelişirse, hatalı kararlar o mahkemelerdeki hakimlerin siciline işlenecek. Bu sayede yanlış kararları, meslek hayatları boyunca hakimlerin önüne çıkacak" sözlerini hatırlatan Zeyrek, beğenisini sundu.

Zeyrek, "Belki bu sayede hakimler baktıkları davalarla ilgili Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarını okuma, hem Türkiye'deki mevzuata hem evrensel hukuka göre hüküm kurma alışkanlığı edinirler" diye yazdı.

Zeyrek'in, "Yanlış karar hâkimin siciline işleyecek" başlığıyla yayımlanan yazısının tamamı için tıklayın

 

 

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