Deniz Zeyrek: Hayata geçirilen “Kürt planı” işe yarayabilir, muhalefet adayı Kürt oylarını kaybedebilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, iktidarın ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferi getirecek koşulları yaratmak için muhalefeti savunma pozisyonunda tutmaya çalıştığını söyledi. İktidarın elinde iki koz olduğunu, bunlardan birinin de “Kürt oylarını geri kazanmak ve HDP seçmenini muhalefete küstürmek” olduğu görüşünü aktardı.

Zeyrek, “AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Kürt oylarını yeniden kazanabilir mi bilmiyorum ama hayata geçirilen ‘Kürt planı’ işe yarayabilir ve böyle giderse muhalefet adayı Kürt oylarını kaybedebilir. Bu da ‘seçim zaferi’ için en kritik anahtar olabilir” görüşünü ifade etti.

Türkiye’nin her alanda derin ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, “İktidar, bu sorunlara çözüm bulmak yerine ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zaferi getirecek koşulları yaratmak için uğraşıyor” diyen Zeyrek şunları kaydetti:

“Bu amaçla belirlenen en önemli ‘zafer stratejisi’ ise ‘muhalefeti savunma pozisyonunda tutmak’ olarak özetlenebilir. İktidarın, elinde ekonomik kriz gibi değerli bir koz olan muhalefeti savunma pozisyonunda tutma konusunda iki kozu var:

1) Muhalefetin aday belirleme sürecini karıştırmak: Bu çerçevede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık rekabeti körükleniyor. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu karşı karşıya getirilerek muhalefet ittifakındaki ayrışmaların daha da derinleştirilmesi arzulanıyor.

2) Kürt oylarını geri kazanmak ve HDP seçmenini muhalefete küstürmek: Bu konudaki en önemli koz ise HDP ve PKK üzerine kurulmuş iki ayaklı bir ‘Kürt planı’. Planın ilk ayağı, AK Parti'nin milliyetçi politikaları nedeniyle kaybettiği Kürt oylarını geri kazanmak. Bu amaçla geçmişte HDP çizgisinde siyaset yapmış, mevcut HDP yönetimiyle karşı karşıya gelmiş Kürt kanaat önderleriyle arka kapı diplomasisi başlamış bile. İkinci ayakta ise HDP'lilerin PKK'yla ilişkisini teşhir ederek CHP ve İYİ Parti'nin PKK ve HDP'ye tavır alması bu vesileyle de HDP tabanının muhalefete mesafe koyması hedefleniyor. Konuştuğum HDP’lilerin CHP ve İyi Parti’ye gösterdiği tepkiye bakılırsa HDP Milletvekili Semra Güzel’in durumuyla ilgili tartışmalar, iktidarın ikinci ayak doğrultusunda büyük ölçüde başarılı olduğunu gösteriyor.”

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