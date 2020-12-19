Deniz Zeyrek: Erdoğan’ın 2013’te ifade ettiği boşluğu bugün Prof. Sofuoğlu kendi kafasına göre dolduruyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Akit TV canlı yayınında üniversiteler için “Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri” ifadesini kullanan Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atıfta bulunduğu açıklamasına işaret etti.

Erdoğan’ın Başbakan olduğu 5 Kasım 2013’te partisinin TBMM'deki grup toplantısındaki şu sözlerini alıntılayan Zeyrek, “Erdoğan'ın 2013'te ‘buralarda nelerin olduğu belli değil’ diye ifade ettiği boşluğu, bugün, 2020'de Prof. Sofuoğlu kendi kafasına göre dolduruyor. Sanıyor ki Erdoğan'ı referans gösterdiğinde, nasıl doldurursa doldursun kimse ona dokunamayacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın 5 Kasım 2013’teki konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

“Kim ne yazarsa yazsın. Herkesin çocukları bize emanettir. Biz kızların erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik, etmiyoruz (…)

Bazı yerlerde ihtiyaca cevap veremediğimiz için evlerde kalma noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Buralarda güvenlik güçlerimize, emniyete, valiliklerimize gelen istihbari bilgiler geliyor. Bu istihbari bilgilerden hareketle de emniyetimiz, valiliklerimiz buna müdahale ediyor. Niye birileri bundan rahatsız oluyor? Bazı gazeteciler, köşe yazarları bundan rahatsız oluyor diye biz bu ihbarları bir tarafa atamayız. Emniyet teşkilatımız ihbarları değerlendirir üzerine gider.

İhbarlar aynı apartmanlardan, daire komşularından geliyor. Çünkü buralarda nelerin olduğu belli değil. Karma karışık her şey olabilir sonra anneler babalar feryat ediyor ‘devlet nerede' diye. Devletin nerede olduğunu anlatmak için bu adımlar atılacaktır. Muhafazakar demokrat iktidar olarak müdahil olmak zorundayız. Bu yaşam tarzına müdahale değil.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.