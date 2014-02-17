Cumhurbaşkanı Gül konuştu, HSYK ve internet yasalarına veto değil, onay mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 10 Şubat Pazartesi günü Köşk'e gönderilen ve anayasa uyarınca bir hafta daha inceleme süresi bulunan yeni internet yasası düzenlemelerini onaylama eğiliminde olduğu bildirildi.

2007'den beri yürürlükte olan 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarda İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler öngören kanunu bir haftadır inceleyen Cumhurbaşkanı Gül, İnternet Medyası Derneği'nden Türkiye Bilişim Vakfı'na, TÜSİAD'dan Avrupa Birliği temsilcilerine uzanan geniş bir yelpazede dile getirilen veto beklentilerine uygun bir karar eğiliminde bulunmadığı öğrenildi.

Torba kanun içinde yapılan yasa değişikliği, özellikle, internet kullanıcılarının bütün trafik bilgilerinin, istemesi halinde yargı kararına ihtiyaç duyulmadan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB) teslimini öngören ve "özel hayat ihlali olduğu ve gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda" yine yargı kararı olmadan TİB'e içerik engelleme yetkisi veren hükümleri nedeniyle eleştiriliyordu.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, özellikle yaklaşık 40 milyon internet kullanıcısının hangi sitelere girdiği, bu sitelerde hangi sayfaları ziyaret ettiği ve ne kadar süreyle kaldığı, internette kimlerle temas halinde bulunduğunu gösteren trafik bilgilerinin yargı kararı olmadan TİB'e, yani idareye teslimini öngören düzenlemede sorun gördüğü bildirildi. Geçen hafta "yasada bir-iki sıkıntı olduğunu, incelemesini sürdürdüğünü" belirtmekle yetinen Gül'ün, resmi ziyaret için bulunduğu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kendisine eşlik eden gazetecilere, veto eğiliminde olmadığı mesajını verdiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Gül, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın, internet kullanıcılarının trafik bilgilerinin idareye teslimini yargı kararına bağlayacak bir yönetmelik düzenlemesi yapılacağını bildirmesini, yasada sıkıntılı bulduğu hükme karşı yeterli bir düzenleme olarak değerlendiriyor. Bu nedenle, yasayı veto etmesi halinde torba kanundaki diğer düzenlemelerin de yürürlüğe girmesinin gecikeceğini, bu durumun da milyonlarca insanı mağdur edebileceğini düşünen Gül, trafik bilgilerinin idareye tesliminde yasada öngörülmeyen "yargı" barajının yönetmelikle getirileceği taahhüdünü yeterli görüyor.

Gül, "özel hayat ihlali" gerekçesiyle yine yargı kararı olmadan "TİB Başkanı'nın talimatıyla internet sitelerinden içerik çıkarılması" yolunda yasada yapılan değişikliği ise veto gerekçesi olacak bir sorun olarak değerlendirmiyor.

HSYK Kanunu'nda da onay sinyali

Cumhurbaşkanı Gül'ün, Budapeşte ziyaretinde kendisini izleyen gazetecilere, "yargı, yürütmeye tabi kılınmak isteniyor" iddialarına neden olan Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısını değiştiren yasa değişikliği için de veto sinyali vermediği öğrenildi. Gül'ün, HSYK Genel Kurulu'nun, üyelerin aldığı raporlar ve çıkılan izinler nedeniyle toplanamamasına tepkili olduğu dile getirildi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, hem internet, hem de HSYK düzenlemeleri için, bu iki konuda da TBMM'ye gelen tasarı ve tekliflerle, TBMM Genel Kurulu'ndan yasa olarak çıkan metinleri karşılaştırdığı, yapılan eleştirilerin dikkate alınarak metinlerde hangi ölçüde değişiklik yapıldığını incelediği de kaydedildi.

Cemaat kavgasında hükümete daha yakın

Cumhurbaşkanı'nın, hükümet ile cemaat arasında yaşanan, dershanelerin kapatılması ve 17 Aralık'ta başlayan yolsuzluk operasyonları sürecinde doruğa tırmanan krizde "hükümete daha yakın olduğu" izlenimi verdiğine de işaret edildi.

'Bence internet yasasını onaylayacak'

Cumhurbaşkanı'nın gazetecilerle sohbetinde verdiği izlenimleri, Budapeşte ziyaretinde kendisine eşlik eden isimlerden Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programına telefonla bağlanarak Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtlarken paylaştı. Zeyrek, Cumhurbaşkanı'ndan aldığı izlenimleri şöyle paylaştı:

“Bence Cumhurbaşkanı internet yasasını onaylayacak. Cumhurbaşkanı Gül’ün yasa tasarısı ile ilgili olarak internet trafiğinin servis sağlayıcılar tarafından kayıt altına alınmasına ilişkin itirazı var. Ancak Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’ın açıkladığı gibi, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Gül’ün bu itirazına konu kayıtların servis sağlayıcılardan mahkeme kararı ile alınması gibi bir çözüm bulunacak.

Düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı’nın elini kolunu bağlayan bir durum var. Bu tasarı bir torba yasa içerisinde bulunuyor. Torba tasarının içerisinde de mesela engellileri ilgilendiren olumlu düzenlemeler var. İnternet düzenlemesini veto ederse, torba yasadaki diğer düzenlemeler çerçevesinde milyonlarca insanın mağdur olacağı düşüncesi de var."

'HSYK'da çok topa girmeyecek'

"HSYK konusu ise biraz karışık. Cumhurbaşkanı bu konuda çok topa girmeyecek. Topu Anayasa Mahkemesi’ne atacak. HSYK’nın toplantı yapmaması Cumhurbaşkanını bir hayli üzmüş. Cumhurbaşkanı HSYK ve İnternet düzenlemelerinde Meclis'e gelen taslaklar nasıl değişti, TBMM'den yasa olarak nasıl çıktı, ona bakacak. İstediği değişiklik yapıldı mı, kontrol edecek."

'Kabataş'ta linci doğru bulmuyor'

Cüneyt Özdemir’in “Cumhurbaşkanı’nın keyfi yerinde mi, Kabataş konuşuldu mu” sorusu üzerine, Zeyrek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı’nın keyfi yerinde. Kabataş’ta görüntüleri ortaya çıkan kadının kayınpederini yakından tanıdığını söyledi Cumhurbaşkanı. Bu konunun yeniden gündeme alınıp linç edilmesini doğru bulmuyor.”

'Cemaat kavgasında hükümete daha yakın'

Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı'ın sohbetinden edindiği izlenimleri yansıtırken, "Cumhurbaşkanı AKP ile Gülen cemaati arasındaki kavgada hükümete daha yakın" ifadesini kullandı.