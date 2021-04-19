Deniz Zeyrek ‘belediye eliyle insan kaçakçılığı’nı yazdı: Peki ya bu organizasyonlarla yurt dışına kaçanlar arasında FETÖ'cüler ve PKK'lılar varsa?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla Almanya’ya gidenlerin Türkiye’ye dönmediğinin ortaya çıkması ile başlayan “insan kaçakçılığı” sisteminin nasıl işlediğini örnek belgeler üzerinden anlattığı yazısında iktidara seslenerek, “Peki ya bu organizasyonlarla yurt dışına kaçanlar arasında FETÖ'cüler ve PKK'lılar varsa?” diye sordu.

Zeyrek, “İşin en üzücü tarafı ne biliyor musunuz? Bu kadar bilgi belge ortalığa saçılmışken, devletimizin konuya hâlâ ‘gülünç bir haber’ muamelesi yapması. Belediyelerin gri pasaport düzenlemesini engellemek yeter mi? İşin büyüklüğünü ortaya çıkaracak, sorumluları deşifre edecek, cezalandıracak adımlar atmak gerekmiyor mu?” diye sordu.

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