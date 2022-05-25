Deniz Zeyrek: Acılı ailelere o son göreve gitmek için bir belediye otobüsü dahi yasak, Erdoğan'ın siyaset yaptığı toplantılarda dükkân sizin!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “Sayıştay müfettişlerinin CHP'li belediyelerin, kaybettikleri yakınlarının cenazesine eşlik etmek için memleketlerine gitmek isteyen acılı vatandaşlara otobüs tahsis etmesini ‘usulsüzlük’ olarak gördüğünü ve bu uygulamaya yasak getirildiğini biliyor muydunuz?” diye sordu.

Zeyrek, “Memleketteki her hırsızlığı/yolsuzluğu bitirdiniz de sıra acılı insanları o son göreve taşıyan otobüslere mi geldi? Yazıklar olsun size! Memlekette belediyelerin cenazesi olan insanlara otobüs tahsis etmesi yasak ama hükümetin her icraatına insan taşımak serbest” diye karara tepki gösterdi. Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın Adana'da gerçekleştirdiği “Gençlik Festivali”ne götürülen öğrencileri örnek gösterdi.

Zeyrek, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Sayıştay müfettişlerine şöyle seslendi:

“Acılı insanları memleketlerine götürecek bir iki belediye otobüsünü usulsüzlük görüyorsunuz ve yasaklatıyorsunuz da iktidarın bu icraatlarına ne diyorsunuz? Kim ödedi Adana'ya gençleri taşıyan otobüslerin parasını? O otobüslerin gecenin köründe uykusuz şoförlerle yola çıkmasına kim izin verdi? Peki 29 Mayıs'ta Erdoğan'ın törenine memur taşıyacak otobüslerin parasını kim ödeyecek? Erdoğan'ın mitingine gidecek kamu görevlilerine devletin bütçesinden ödenecek o ‘görev paraları’ hangi görev için ödenecek? Devletin memurunu siz de Erdoğan'ın mitingini kalabalık göstermek için kullanılacak figüran olarak mı görüyorsunuz? Acılı ailelere o son göreve gitmek için bir belediye otobüsü dahi yasak, Erdoğan'ın siyaset yaptığı toplantılarda ‘dükkân sizin!’ Bu çifte standart hangi müktesebata, hangi vicdana sığar?”

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