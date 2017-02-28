Deniz Yücel'in tutuklanması Almanya'yı ayağa kaldırdı

Türkiye'de görev yapan Die Welt Gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına Almanya'da tepkiler büyüyor. Siyaset ve medya dünyasında Yücel'in serbest kalması yönünde çağrılar yükselirken, sosyal medyada da #FreeDeniz (Deniz'e özgürlük) etiketiyle yapılan paylaşımlarda gazetecinin tutuklanmasına tepki gösteriliyor.

Dayanışma etkinlikleri

Deniz Yücel'le dayanışma amacıyla bugün Almanya'nın çeşitli kentlerinde "Deniz'e Özgürlük" sloganıyla otomobil konvoyları düzenlenecek. Ayrıca Almanya'nın büyük gazeteleri bugün "Deniz'e Özgürlük" (Freiheit für Deniz) ilanıyla çıktı. İlanda, "Bilginin, düşüncenin, ifadenin, sanatın özgürlüğü için... Deniz Yücel ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazeteci ve sanatçılar için hep birlikte!" ifadeleri yer alıyor.

Berlin'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde de bugün saat 17:00'de bir protesto gösterisi düzenlenmesi bekleniyor. Yeşiller Milletvekili Özcan Mutlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda protesto gösterisine katılma çağrısı yaparak Türkiye'deki tüm tutuklu gazeteciler için özgürlük istedi.

Deniz Yücel'in görev yaptığı gazete Die Welt ise bugün gazetenin genel yayın yönetmeni Mathias Döpfner'in "Wir sind Deniz" (Hepimiz Deniziz) başlıklı başyazısıyla çıktı.

Döpfner yazısında, "Yücel parlak bir gazeteci, her açıdan bağımsız bir kafa ve özgür bir ruh... Ve böyle biri olarak Türkiye'deki pek çok gelişme konusunda endişeli. Ona suçlu muamelesi yapılması, bu türden özgürlükleri elde eden herkesin başına aynı şeyin gelebileceğine işaret ediyor. Tutuklanması istisnai bir vaka değil, bir sistemin parçası. Ancak yabancı bir gazetenin muhabirinin böyle bir muameleye tabi tutulması, konunun yeni bir boyuta ulaştığının göstergesi" dedi.

Siyaset tepkili

Deniz Yücel'in tutuklanmasına Alman siyasetçiler de sert tepki gösterdi. Yücel'in tutuklanmasının “acı ve hayal kırıklığına” yol açtığını kaydeden Merkel, Deniz Yücel’in gönüllü olarak ifade vermeye gittiğine işaret ederek alınan kararın sert ve orantısız olduğunu vurguladı. Merkel açıklamasında “Alman hükümetinin Türk adaletinden Yücel'e muamelesinde her demokratik toplum için yüksek değer taşıyan basın özgürlüğü ilkesini dikkate almasını beklediğini” vurguladı. Merkel, “Deniz Yücel’e adil ve hukuk devletine uygun bir muamele için güçlü bir şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz. Yücel’in yakında özgürlüğüne geri kavuşmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Deniz Yücel'in tutuklanmasını sert bir dille eleştirdi. "Bu çok sert ve bu nedenle de orantısız bir karardır" değerlendirmesinde bulunan Gabriel, Deniz Yücel'in kendi isteği ile soruşturma çerçevesinde ifade vermeye gittiğine işaret etti. Gabriel açıklamasında, “Türkiye’de üzücü bir dönem yaşandığını” belirterek “Türk-Alman ilişkileri için de zor bir dönemde” bulunulduğunu kaydetti. Gabriel, Deniz Yücel’in durumunun “hukuk devletinin temel ilkelerini uygulanması ve basın ve ifade özgürlüğünün değerlendirilmesi açısından iki ülke arasındaki farkı ortaya koyduğuna” vurgu yaptı.

Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Yücel hakkındaki tutukluluk kararının, 'bütünüyle ölçüsüz' olduğunu ifade etti. Eleştirel gazeteciliğin demokratik düzenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Bakan, "İstenmeyen gazetecilerin tutuklanması bizim hukuk devleti ve basın özgürlüğü anlayışımızla bağdaşmaz" dedi. Adalet Bakanı Maas, Türkiye'nin Avrupa'nın temel değerlerine bağlı kalmaması halinde, "AB'ye yakınlaşmanın çok zor veya olanaksız" olacağını söyledi.

Hafta sonu 160'tan fazla milletvekili bir dilekçe imzalayarak Yücel'in serbest bırakılmasını talep etmişti.

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Yücel ve tutuklu diğer bütün gazeteciler derhal serbest bırakılmalı

Deniz Yücel'in tutuklanmasına meslek örgütleri de tepki gösterdi. Almanya Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünden yapılan açıklamada, "Tanınınmış bir gazetenin muhabirinin bu tür suçlamalara karşı kendisini müdafaa etmek durumunda kalması, kovuşturmaların boyutunun sınır dışı etme veya akreditasyon vermemenin çok ötesine geçtiğini gösteriyor" dendi.

Örgütün yöneticisi Christian Mihr, Yücel'in ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını talep ederek "Deniz Yücel'e yöneltilen 'terör propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçlamaları tam bir saçmalık" dedi.

Avukatları itiraz edecek

Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, dün "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek" suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gözaltına alındıktan iki hafta sonra İstanbul Adliyesi'ne getirilen Deniz Yücel, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Deniz Yücel'e sorgusunda yaptığı haberlere ilişkin sorular yöneltildiği bildirildi. Die Welt'in haberinde Yücel'e Güneydoğu'da Kürtlerle ilgili yaptığı haberler konusunda sorular sorulduğu kaydedildi. Haberde Deniz Yücel'in avukatları Veysel Ok ve Ferat Çağıl'ın yedi gün içinde tutukluluk kararına itiraz etmeyi planladıkları belirtildi.

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dpa/AFP/DW/BÖ/HS