Deniz Yücel'den Bakan Çavuşoğlu'na yanıt: Ben rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır

On aydır tutuklu bulunan ve henüz iddianamesi hazırlanmayan gazeteci Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik olarak söylediği "Bu durum beni de mutlu etmiyor" sözlerine "Dert etmesin. Ben rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır" yanıtını verdi. Bakan Çavuşoğlu'nun hakkındaki suçlamalar 'çok ciddi' ve durumu 'çok karmaşık' sözlerine ise Yücel, dosyada hâlâ gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının 'meseleyi bilmediklerini' belirtti. Yücel, tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirerek asla kabul etmeyeceğini söyledi.

Türkiye'de on aydır hakkında iddianame olmadan tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik açıklaması ve tek tip kıyafaet uygulaması üzerine avukatı aracılığıyla basına yazılı açıklama yaptı.

Mesajında kendisini 'rehine' olarak tanımlayan Yücel, Çavuşoğlu'nun "hakkında iddianame olmaması beni de mutlu etmiyor" ifadesini, "Buna çok üzüldüm. Benim yüzümden mutsuz olmasını istemem çünkü. Ama dert etmesin. Ben, yaklaşık bir senedir iddianamesiz rehin tutulmaya alıştıysam o da alışır" sözleriyle değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nun Yücel hakkındaki suçlamaların 'çok ciddi' ve durumunun 'çok karmaşık' olduğuna yönelik sözlerini ise sevindirici bulduğunu belirten Yücel, dosyada hâlâ gizlilik kararı olduğuna dikkat çekerek kendisinin ve avukatlarının 'meseleyi bilmediklerini' belirtti.

Yücel, "En azından hükümetin her şeyin farkında olduğunu öğrenmek çok rahatlatıcı oldu" dedi.

"Tek tip kıyafet uygulamasını asla kabul etmeyeceğim"

Yücel mesajında 696 sayılı Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile yürürlüğe koyulacak tek tip kıyafet uygulamasını da eleştirerek, Çavuşoğlu'nun açıklamalarında bu konuya değinmediğini, gazeteci olarak tek tipi asla kabul etmeyeceğini belirtti.

Yücel, Çavuşoğlu'nun kendisine yönelik, "2015 yılından bu yana Türkiye'de gazeteci olarak akreditasyonu olmadığı, bu nedenle de gazetecilik nedeniyle tutuklanmadığı" yönündeki ifadelerini de değerlendirdi.

Çavuşoğlu'nu son kez 2016 Kasım ayında o dönemki Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier ile düzenlediği ortak basın toplantısında gördüğünü belirten Yücel, "Bakanlık yapabilir ruhsatını boynuna takmıştı. Yabancı gazeteciler, 'yahu bu tuhaf tuhaf konuşan adam kim?' sormasınlar diye" ifadelerini kullandı.