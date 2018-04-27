Deniz Yücel: Siyasi ve ekonomik fayda için bırakıldım

Türkiye'de bir yıl cezaevinde tutulduktan sonra Şubat ayında tahliye edilen Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Almanya'ya döndükten sonra ilk televizyon röportajını ZDF kanalında Maybritt Illner'e verdi. Yücel, "Elbette Erdoğan rejimi siyasi ve ekonomik fayda beklentisi ile beni serbest bıraktı. Çünkü hem ABD hem de Avrupa ile aynı zamanda ilişkileri bozdu. Bu kadar çatışmayı Erdoğan bile kaldıramaz."

Röportajın başında tutuklu olduğu dönemde Almanya'da dayanışma için düzenlenen araç konvoyları ve okuma akşamlarından görüntülerin gösterilmesi Deniz Yücel'i duygulandırdı. Yücel, "Yalnız olmadığımı bilmek, bu hapishaneye dayanabilmek için yazmaktan daha önemliydi" dedi. Yücel yayında, gazeteci Maybritt Illner'in tutuklanması, cezaevi dönemi ve tahliye edilmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Türk hükümetine eleştiri

Yücel, kendisi hakkında hazırlanan iddianamede Die Welt gazetesinde yayımlanan sekiz makalesinin bulunduğunu, bunların da kısmen yanlış tercüme edildiğini belirtti. Sadece işini yaptığını vurgulayan Yücel, "Gazetecilik, iktidardakileri gözlemleyip, onları eleştirmek için var" ifadesini kullandı. Türk hükümetini eleştiren Yücel, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olmadığını, hatta bir yasa devleti bile olmadığını" söyledi.

Röportajı yapan Maybritt Illner, Yücel'in yanıtlarını Twitter hesabından da duyurdu. Illner, Yücel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki eleştirilerinden şu alıntıyı yaptı: "Elbette Erdoğan rejimi siyasi ve ekonomik fayda beklentisi ile beni serbest bıraktı. Çünkü hem ABD hem de Avrupa ile aynı zamanda ilişkileri bozdu. Bu kadar çatışmayı Erdoğan bile kaldıramaz."

Serbest bırakılması için Türkiye ile Almanya arasında bir pazarlık yapıldığını düşünmediğini ifade eden Yücel, ancak serbest bırakılma kararının siyasi olduğuna işaret etti.

"Merkel siyasi hata yaptı"

Deniz Yücel, röportajda Alman hükümetini de eleştirdi. Maybritt Illner, Yücel'in Almanya Başbakanı Angela Merkel'e yönelik eleştirilerini şöyle aktardı: "Gelişmeler demokratik yönde iken, Merkel hükümetinin Fransa ile birlikte Türkiye'yi reddetmesi ama mülteci krizi sırasında Erdoğan'a destek vermesi, siyasi bir hataydı."

Alman firmalara eleştiri

Deniz Yücel röportajda, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman firmalarının tutuklu olduğu dönemdeki sessizliğini de eleştirdi. "Mesela Türkiye'de yoğun bir şekilde faaliyet gösteren Alman firmalarının bir ilan vermesini veya açıklama yapmasını dilerdim" diyen Yücel, bu yönde çabaların bulunduğunu ifade etti.

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Yücel, hakkında iddianame olmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat günü ise serbest bırakılmıştı. Yücel hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılacak. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor