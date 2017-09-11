Deniz Yücel için doğum günü konvoyu

Arkadaşları Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri gazeteci Deniz Yücel için sembolik bir doğumgünü partisi hazırladı.

"Deniz'e özgürlük" sloganıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlikte onlarca araçlık konvoy oluşturuldu.

Çok sayıda bisikletlinin de katıldığı konvoy Berlin caddelerinde turlayarak başbakanlık binası önüne geldi.

Burada yapılan konuşmalarda Deniz Yücel'in ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kalabalığın arasından bulunan Yücel'in kardeşi İlkay Yücel dayanışmanın ve desteğin ağabeyi için çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz Yücel'in cezaevinde geçirdiği ilk ve son doğumgünü olması dileğiyle doğum günü pastası kesildi ve ardından parti sona erdi.

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Ceyda Nurtsch / Berlin