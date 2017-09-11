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Deutsche Welle

Deniz Yücel için doğum günü konvoyu

Gazeteci Deniz Yücel 44'üncü yaşına Türkiye'de 209 gündür tecritte tutulduğu cezaevinde girdi. Yücel için Almanya'nın başkenti Berlin’de bir araç konvoyu oluşturuldu ve sembolik bir doğum günü partisi düzenlendi.

11 Eylül 2017 20:55

Arkadaşları Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri gazeteci Deniz Yücel için sembolik bir doğumgünü partisi hazırladı.

"Deniz'e özgürlük" sloganıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen etkinlikte onlarca araçlık konvoy oluşturuldu.

Çok sayıda bisikletlinin de katıldığı konvoy Berlin caddelerinde turlayarak başbakanlık binası önüne geldi.

Burada yapılan konuşmalarda Deniz Yücel'in ve Türkiye'de tutuklu bulunan diğer gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Kalabalığın arasından bulunan Yücel'in kardeşi İlkay Yücel dayanışmanın ve desteğin ağabeyi için çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz Yücel'in cezaevinde geçirdiği ilk ve son doğumgünü olması dileğiyle doğum günü pastası kesildi ve ardından parti sona erdi.

© Deutsche Welle Türkçe

Ceyda Nurtsch / Berlin

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Gazeteci Deniz YücelTürkiyeAlmanyaBerlinDie WeltDeniz YücelYücelDeutsche Welle Türkçe Ceyda Nurtsch

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