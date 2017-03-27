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Deutsche Welle

Deniz Yücel Alman yetkililerle görüştürülmüyor

Türkiye’de cezaevinde olan die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’in Alman yetkililerle görüşmesine hâlâ izin verilmediği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bunun “kızgınlık” yarattığını belirtti.

27 Mart 2017 18:06

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye'de cezaevinde bulunan die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in hâlâ Ankara'daki Büyükelçilik veya İstanbul'daki Başkonsolosluk temsilcileri ile görüşmesine izin verilmediğini açıkladı. Pazartesi günü Berlin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bunun "rahatsız edici ve can sıkıcı” olduğunu söyledi.

"Terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmekle” Deniz Yücel 14 Şubat'ta gözaltına alınmış, yaklaşık iki hafta Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduktan sonra 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türk ve Alman vatandaşı olan Yücel'in Alman yetkililerle görüştürüleceğine dair söz vermişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "verilen sözün tutulması için gerekenin yapılmasını talep etmekten vazgeçmeyeceklerini” ifade etti. Ancak "Türkiye'nin bağımsız bir ülke olduğunu” belirten sözcü, "hoşa gitse de gitmese de, bir şeye izin vermeye ve vermemeye hakkı var” şeklinde konuştu.

Deniz Yücel Türk ve Alman vatandaşı olduğu için Türkiye'nin bu durumda "uluslararası hukuka aykırı” davranmadığını vurgulayan sözcü, fakat Türkiye'nin yapılan "anlaşmaya aykırı” bir tutum izlediğini söyledi.

Bunun "durumu daha olumlu” kılmadığını ve "kızgınlık” yarattığını belirten sözcü, Deniz Yücel vakasının Türk-Alman ilişkileri açısından sembolik ve siyasi öneminin Türkiye'de de bilindiğine inandıklarını kaydetti. Sözcü, Alman hükümetinin Deniz Yücel'in tutuklanmasını "orantısız ve yanlış bir karar” olarak değerlendirmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/epd, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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