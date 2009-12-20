Deniz Yarbay intihar etti

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Biri emekli, iki amirale yönelik suikast iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve itiraz üzerine serbest bırakılan Deniz Yarbay Ali Tatar, hakkında yeniden yakalama emri çıkarılmasına ilişkin tebligatı aldıktan sonra intihar etti. Yarbayın eşi savcıyı suçladı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Karacaahmet Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninde Tatar’ın eşi Nilüfer Tatar, soruşturmayı yürüten Savcı Süleyman Pehlivan’a tepki göstererek, “Süleyman Pehlivan adını hiç silmeyeceğim. Kocamın katili sensin. Rahat nefes alıyor musun?” dedi.



Yarbay Tatar’la birlikte ismi Ergenekon iddianamesi eklerindeki bir fişleme belgesinde geçen Kıdemli Yüzbaşı Olgun Ural da geçtiğimiz mart ayında intihar etmişti.



Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy’de ele geçirilen belgelerden yola çıkarak iki oramirale suikast düzenleneceği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Deniz Yarbay Ali Tatar, 7 Aralık’ta tutuklanmıştı.



Tatar, avukatlarının itirazı üzerine İstanbul nöbetçi 11. Ağır Ceza Hâkimliği’nce geçen çarşamba günü serbest bırakılmıştı.





Görevliler gördü



Soruşturmayı yürüten Savcı Süleyman Pehlivan’ın itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama emri çıkarılan Deniz Yarbay Tatar’a, mahkemenin kararı, Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Astsubay Hazırlama Okulu tesislerindeki lojmanında önceki gün tebliğ edildi. Tebligatın ardından Tatar, evinde silahıyla başına bir el ateş ederek intihar etti.



Yarbay Tatar’ın kendisini gözaltına almak için gelen görevlileri gördükten sonra intihar ettiği öne sürüldü. İddiaya göre, 18 Aralık Cuma günü çıkan yakalama kararı uyarınca görevliler Yarbay Ali Tatar’ı gözaltına almak için Beylerbeyi’ndeki askeri lojmana gitti. Kendisini gözaltına almaya gelen görevlileri gören Tatar “Bir dakika bekler misiniz? Hemen geliyorum” diyerek banyoya geçip tabancayla intihar etti.





Eşten savcıya tepki



Yarbay Tatar için dün Karacaahmet’teki Cemevi’nde bir tören düzenlendi. Törenin ardından Deniz Yarbay Tatar’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü. Törende, Deniz Yarbay’ın eşi Nilüfer Tatar, kameralara, “Süleyman Pehlivan adını hiç silmeyeceğim. Kocamın katili sensin. Rahat nefes alıyor musun?” diye bağırdı.



Törene ayrıca, Deniz Yarbay Tatar’ın annesi Satı, kardeşi Ahmet ile askeri personel, yakınları ve vatandaşlar katıldı.





9 teğmen tutuklandı



Geçen temmuz ayında başlatılan soruşturmada, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’e yönelik suikast iddiaları, savcılık tarafından mercek altına alınmış ve 21 Temmuz’dan bu yana Yarbay Tatar ile birlikte toplam 9 teğmen tutuklanmıştı.



Soruşturmada yapılan aramalarda TNT patlayıcı kalıpları ve bir miktar da uyuşturucu bulunduğu açıklanmıştı.



Tutuklanan teğmenlerden birinin otomobilinde yapılan aramada, 500 gram TNT patlayıcı, 10 paket esrar ve bir miktar Captagon uyuşturucu hap bulunduğu bildirilmişti. ‘Oramiral Metin’ yazılı bir rulo kâğıt içinde de 2 general ve bir amiralle ilgili şifreli ifadeler ve geçiş güzergâhlarıyla ilgili krokiler ele geçilmişti. Krokilere göre, teğmenlerin TNT’yi, hedefteki isimlerin geçiş güzergâhında patlatmayı planladıkları ileri sürüldü.





Ankara’daki törene Komutan katılacak



Hakkında yeniden yakalama emri çıkartılmasına ilişkin tebligatı aldıktan sonra intihar eden Deniz Yarbay Ali Tatar, bugün Ankara Kocatepe Camii’nde düzenlenecek askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacak.



Törene, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’in de katılacağı belirtildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un da törene katılabileceği, ancak programının kesinleşmediği kaydedildi.





Şüpheli ölümler



- 1. Ergenekon iddianamesinde adı geçen Yüzbaşı Olgun Vural, şubatta beylik tabancası ile intihar etti.



-Ergenekon sanığı emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, Danıştay saldırısında adı azmettirici olarak geçince intihar girişiminde bulundu.



- Eski Kuvvet Komutanı İlhami Erdil hakkındaki yolsuzluk dosyasını hazırlayan emekli Albay Ali Belgütay Varımlı, 1 ay önce ölü bulundu.



- Ergenekon hakkında bilgi sahibi olduğu öne sürülen emekli Albay Birol Atakan, 2007’de şüpheli bir kazada öldü.