Deniz ve okyanuslardaki plastik miktarı 10 yıl içinde 3 katına çıkabilir

İngiltere'de yayınlanan bir araştırma, deniz ve okyanuslarda bulunan plastik miktarının 10 yıl içinde 3 katına çıkabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, iklim değişikliği sonucu deniz seviyeleri yükselirken su sıcaklığının giderek arttığını da gösterdi.

Hükümetin inisiyatifiyle hazırlanan araştırma raporunda, bakanlıklara deniz ve okyanuslara atılan çöp miktarının önüne geçmek için yapılması gereken düzenlemelerle ilgili fikir verildi.

İngiliz hükümeti, "okyanus ekonomisi" politikaları kapsamında 2030'a kadar bu alandaki kaynaklarını iki katına, yani 3 trilyon dolara çıkarmayı planlıyor.

İngiltere Ulusal Okyanus Bilimi Merkezi'nden Prof Edward Hill, raporun yazarlarından biri.

BBC'ye konuşan Edward Hill, deniz ve okyanuslardan 9 milyar insanın gıda kaynağı olarak yararlandığını vurguladı ve ekledi:

"Uzay görevlerine büyük paralar ayırıyor ve büyük ilgi gösteriyoruz. Ama orada yaşayan bir şey yok. Denizlerse yaşamla dolu. Bizim gerçekten de bir 'okyanus gezegeni' görevine ihtiyacımız var."

Çevre Bakanlığı'ndan Ian Boyd da bu görüşe destek vererek, konunun daha fazla araştırılması gerektiğini söyledi.

Offshore petrol ve maden şirketlerinin henüz keşfedilmemiş alanlara gözünü diktiğini vurgulayan Boyd, bilim insanlarının hızla deniz ve okyanuslar için gerekli düzenlemeleri tartışmaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Araştırma raporundaki bulgular, su kirliliğine neden olan birçok farklı etmene işaret etti.

Bunlardan başlıcaları çiftliklerde kullanılan böcek kimyasalları ile suni gübreler, tıbbi ürünler ve Poliklorlu bifeniller (PCB'ler) gibi endüstride kullanılan zehirli kimyasallar.