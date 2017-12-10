DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera. Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. İDO, dün lodos hedeniyle tüm iç hat seferlerinin iptal edildiğini açıklarken Marmara Bölgesi\'nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor.

İDO’nun 07.00’deki Yenikapi - Bandirma, 07.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot, 07.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü, 08.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal edildi.

BUDO\'da ise 08.00\'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30\'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

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