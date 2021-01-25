Deniz ulaşımına fırtına engeli, bazı BUDO seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi.
Marmara Bölgesi’nde yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı BUDO’nun yapılması planlanan bazı seferleri iptal edildi.
İptal edilen seferler ve saatleri şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)