-Deniz uçağı binaların arasına düştü: 2 ölü YELLOWKNIFE (A.A) - 23.09.2011 - Kanada'nın kuzeyinde bir deniz uçağının, cadde üzerindeki iki binanın arasına düşmesi sonucu 2 kişi öldü. Kanada polisi ve sağlık yetkilileri, Yellowknife kentinde meydana gelen kazada mürettebat olan 2 kişinin öldüğünü, 7 yolcunun yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumlarının ağır olduğu belirtilirken, uçağın Great Slave gölünden kalkışı mı yoksa göle inişi sırasında mı düştüğünün henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.