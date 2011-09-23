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Dünya

Deniz uçağı binaların arasına düştü: 2 ölü YELLOWKNIFE (A.A)

23 Eylül 2011 11:53

-Deniz uçağı binaların arasına düştü: 2 ölü YELLOWKNIFE (A.A) - 23.09.2011 - Kanada'nın kuzeyinde bir deniz uçağının, cadde üzerindeki iki binanın arasına düşmesi sonucu 2 kişi öldü.  Kanada polisi ve sağlık yetkilileri, Yellowknife kentinde meydana gelen kazada mürettebat olan 2 kişinin öldüğünü, 7 yolcunun yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ünün durumlarının ağır olduğu belirtilirken, uçağın Great Slave gölünden kalkışı mı yoksa göle inişi sırasında mı düştüğünün henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.

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