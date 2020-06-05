Deniz turizmi tesisleri ve spor faaliyetlerinde alınacak önlemler belirlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sonrası deniz turizmi tesisleri ve araçlarında, turizm amaçlı sportif faaliyetlerde alınacak önlemleri genelgeyle belirledi

Genelgeye göre, işletmelerde hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik protokol hazırlanacak. Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler tanımlanacak.

Genel kullanım alanlarında en az 1 metre mesafeye uyulacak, bu yönde düzenlemeler yapılacak, ihtiyaç olan yerlerde zemine ve oturma alanlarına işaretlemeler konulacak.

Deniz turizmi tesisleri ve araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmeleri, tesislerin, araçların ve faaliyet alanlarının tamamında sosyal mesafe ve hijyen önlemleri alınacak.

Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanacak, misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilecek, kapasite bilgisi giriş bölümüne asılacak. Sıra oluşabilecek yerlerde de sosyal mesafe işaretlemeleri yapılacak.

Deniz turizmi araçları ile turizm amaçlı sportif faaliyet işletmelerinde misafir kabulünde rezervasyon sistemi uygulanacak.

Tesis, araç girişinde veya dış cephede, misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, uygulanan ve uyulması gereken Covid-19 tedbirleri ve kurallarına ilişkin bilgilendirme panoları düzenlenecek. Bilgilendirmeler, biri Türkçe olmak üzere üç dilde yapılacak.

Tesis genelinde misafirin ve personelin kolayca görebileceği yerlerde uygulanan, uyulması gereken kurallara ve sosyal mesafelere ilişkin görsel bilgilendirme yapılacak. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan misafirlerin araç ve tesislere girmemelerine yönelik uyarılar da bilgilendirmede yer alacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar, Covid-19 vakası veya temaslısı tesis ve araçlara alınmayacak, bu durumda olanlar sağlık kurumuna yönlendirilecek.

Hastalık belirtisi olanlar izole edilecek

Konaklamalı deniz turizmi tesislerinde ve araçlarında hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, yetkililere haber verilecek, hasta sağlık kuruluşu tarafından teslim alınıncaya kadar izole edilecek, bu kişilerin hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak.

Covid-19 tanısı konulanların temas ettiği bütün alanlar havalandırılacak, dezenfeksiyon gerçekleştirilecek. Araçlar, tamamen dezenfekte edilmeden yeni sefere çıkarılmayacak.

Deniz turizmi tesislerinin kontrol noktaları ve kapalı alan girişlerinde, deniz turizmi araçlarının girişlerinde, turizm amaçlı sportif faaliyetlerde irtibat bürolarında misafirler termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve el dezenfektanlarıyla karşılanacak.

Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak.

Ödeme alanındaki uygulamalar

Kullanılan temaslı POS cihazlarında dezenfeksiyon yapılacak, mümkün olduğunca temassız ödeme uygulamaları kullanılacak.

Ödeme alanlarında kasa ile misafir arasına göz hizasına kadar bariyer konulacak, kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske takacak.

İşletmeler, deniz turizmi tesisleri ve araçlarını kullananların, turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanların isimlerini ve iletişim bilgilerini, son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin bilgisini alacak, kronik rahatsızlığı olup olmadığını, Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediğini soracak, bunlara yönelik kayıtlar en az 14 gün saklanacak.

Genel kullanım alanlarındaki duş yerleri, tuvaletler ve soyunma kabinlerinin

kullanımında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, soyunma kabinleri her kullanımdan sonra, duş ve tuvaletler ise sık aralıklarla temizlenecek, dezenfeksiyon yapılacak.

Havlu gibi malzemeler kişiye özel olacak, tesis tarafından verilmesi halinde bunlar poşet içerisinde sunulacak.

Genel kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve çöp kutusu bulundurulacak. Duş, kabin, tuvalet gibi alanlar sık havalandırılacak. Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılacak.

Deniz turizmi tesisi ile deniz turizmi araçları bünyesindeki restoran, lokanta, kafe gibi alanlarda, yeme-içme alanlarıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığının 20 Mayıs'ta yayımladığı genelgede ve Sağlık Bakanlığının Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberindeki hükümler uygulanacak.

Deniz turizmi araçlarında, turizm amaçlı sportif faaliyetlerde yeme-içme hizmetleri kapalı paketli olacak, bunlar hijyen koşullarına göre servis edilecek, çatal, kaşık, bıçak, tabak ve bardaklar tek kullanımlık olacak.

Mutfak dışında deniz turizmi araçlarının başka bir bölümünde mangal gibi yemek pişirme alanı oluşturulamayacak. Alışveriş sonrası malzemeler temizlenerek mutfağa alınacak. Yeme-içme sırasında oturma düzenleri en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılacak.

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak, yemek hazırlanması ve dağıtımı sırasında kişisel hijyen kurallarına uyulacak, maske takılacak.

Deniz turizmi tesislerinde önlemler

Deniz turizmi tesislerinde misafirlerin tesis alanlarına maskeli olarak girmeleri ve tesis içerisinde maske takmaları sağlanacak.

Yatçı kabul alanları ve yatçıların bir arada bulunmalarını sağlayan sosyal tesisler, dinlenme salonları, satış üniteleri, tüm açık alan düzenlemeleri, toplantı salonları, eğlence mekanları, akaryakıt istasyonları, emanet ve malzeme depolarının bulunduğu alanlar, açık spor alanları, havuz çevresi ve kıyıda bulunan gölgelikler, şezlong gurupları, çamaşır yıkama ve kuru temizleme hizmet alanları, yat çekek alanı, bakım onarım üniteleri, duş ve tuvalet alanları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, hijyen ve sosyal mesafeye kuralına uyulacak.

Aynı yatta bulunan ve tek rezervasyonla gelmiş gruplarda veya aynı aileden olan misafirlerin genel kullanım alanlarında birbirleriyle sosyal mesafe şartı aranmayacak.

Deniz turizmi tesisi bünyesinde bulunan asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kullanımına ilişkin asansör içi yer işaretleri ve yazılı bilgilendirmeler yapılacak.

İşletme dışında veya içerisinde sıra beklenmesi gereken yerlerde sosyal mesafe işaretlemeleri bulunacak.

Deniz turizmi tesisi bünyesinde bulunan konaklama tesisleri ve yan ünitelerinde konaklama tesislerine yönelik genelgedeki hükümler geçerli olacak.

Yatçıların kullanımına ayrılan müstakil duş alanlarının hizmete açılması halinde güvenli kullanımının sağlanabilmesi için rezervasyon sistemi uygulanacak.

Hamam, sauna, masaj üniteleri gibi SPA üniteleri Sağlıklı Turizm Sertifikası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Bu alanlar, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 normalleşme sürecine ilişkin belirlenen usul ve esaslara göre faaliyette bulunabilecek.

Deniz turizmi araçlarında rezervasyon şartı

Deniz turizmi araçlarına önceden rezervasyon yapılarak misafir kabul edilecek, araçlarda her yolcu grubu girişinden önce dezenfeksiyon yapılacak.

Türk bayraklı ticari yatların faaliyetleri, turun kapalı grupla ve tek rezervasyonla gelenlerle yapılması durumunda mevcut kapasiteleriyle, farklı grupların kabul edildiği araçlarda tekne kapasitesinin en fazla yarısı olacak şekilde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yürütülecek.

Ticari yatların faaliyetlerine ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca normalleşme süreci kapsamında belirlenen tedbirlere uyulacak.

Özel deniz turizmi araçları ise sosyal mesafe planına uygun olarak mevcut kapasiteleriyle faaliyette bulunabilecek.

Dalabilir deniz turizmi araçlarındaki oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına göre belirlenecek ve kapasitenin en fazla yarısı kadar misafir kabul edilecek.

Günübirlik gezi tekneleri ve yüzer deniz turizmi araçlarının oturma, bekleme, yeme-içme düzenlemeleri ile gölgelikler, şezlong gurupları gibi tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek, sosyal mesafeye ilişkin gerekli önlemler alınarak işaretlemeler yapılacak. Bu alanlara kapasitenin yarısı kadar misafir kabul edilecek, kapasite bilgisi işletme girişinde bulunacak.

Oturma ve güneşlenme alanları arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılacak. Oturma düzeni yüz yüze olmayacak, çapraz oturma düzeni tercih edilecek.

Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye dikkat edilecek, sosyal mesafenin korunamayacağı eğlence organizasyonları yapılmayacak.

Deniz turizmi araçlarının müşterilere konaklama hizmeti sunulan kamaraları hakkında da konaklama tesisleriyle ilgili genelge hükümleri geçerli olacak.

Limanlarda deniz aracından inildiğinde, verilecek molalarda, maske takılacak.

Turizm amaçlı sportif faaliyetlerle ilgili kararlar

Turizm amaçlı sportif faaliyetlerde, irtibat büroları ve araç girişlerinde, misafirlerin ateşleri ölçülecek. Talep edilmesi halinde misafirlere maske ve eldiven verilecek.

Turizm amaçlı sportif faaliyette kullanılan her türlü motorlu veya motorsuz aracın kullanımında, sosyal mesafe kuralları sağlanmak koşuluyla ve en fazla kapasitenin yarısı kadar misafir kabulü yapacak. Sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı faaliyetler tek kişiyle yapılacak.

Birlikte seyahat eden ve tek rezervasyonla gelen veya aynı aileden olan misafirlerin turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar arasında sosyal mesafe şartı aranmayacak.

Aracın ve faaliyette kullanılan her türlü malzeme ve ekipman kullanımdan önce, irtibat bürolarının ise sık aralıklarla tam dezenfeksiyonu yapılacak. Öte yandan ilgili federasyonlarca belirlenen hijyen kurallarına uyulacak.

Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği gibi ekipmanlar, faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılacak. Bu ekipmanlar, yeni faaliyet öncesinde temizlenecek, dezenfeksiyon yapılacak.

Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet ski, atv, cip ve paraşüt gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde birlikte seyahat eden ve tek rezervasyonla gelen veya aynı aileden olan misafirler arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmayacak.

Dalabilir deniz turizmi araçlarının onarımları ve filtre değişimleri ise sıklıkla yapılacak.