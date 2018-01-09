Deniz taşları tuvali oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde oturan emekli sigortacı 70 yaşındaki Yılmaz Anakoç, deniz kenarından topladığı taşların üzerine akrilik boyayla resimler yaparak, birbirinden ilginç eserlere imza atıyor.

İstanbul\'da yıllarca özel sigorta şirketlerinde yöneticilik yaptıktan sonra emekliye ayrılarak, 2 yıl önce Datça\'ya yerleşen Yılmaz Anakoç, ayakkabıya benzer bir taşın üzerini boyayarak başladığı çalışmalarını her geçen gün çeşitlendirdi. En büyüğü 15-20 santimetrelik taşların üzerine kuyumcu titizliğiyle resimler yapan Anakoç, küçük ayrıntılar da büyüteç kullanıyor. Özellikle tarihi resimlerin kopyalayan Anakoç\'un resimleri, asıllarını aratmıyor. Osmanlı motifleri ve Türk minyatüründen örnekleri deniz taşlarının üzerine çizen Anakoç, yaptığı çalışmaları yakınlarına hediye etmeyi sevdiğini söyledi.

Geçen yıl deniz kenarında oturup etrafı seyrederken dikkatini çeken bir taşı boyayıp kırmızı bir spor ayakkabısı yaptığını belirten Anakoç, \"Sonrasında düz taşların üzerine resimler yapmaya başladım. Çevremdekiler çok beğenince, çalışmalarımı çeşitlendirdim. Özellikle eski Türk resim sanatının benzeri olan minyatürler yapmayı seviyorum. Bazen taşların şekillerine göre, üç boyutlu çalışmalar yapıyorum\" dedi. Yaptığı çalışmaların beğenilmesinden mutlu olduğunu ifade eden Anakoç, şöyle konuştu:

\"Daha önce hiç resim çalışması yapmamıştım. İlk denemelerden sonra çalışmalarım giderek gelişti. Deniz kenarından topladığım taşa nasıl bir resim yapacağıma karar verdikten sonra, önce astar boyayla yüzeyini iyice düzlüyorum. Sonra akrilik boya kullanarak resimleri yapıyorum. Resim tamamlandıktan sonra ise üzerine vernik atarak, parlaklık kazandırıyorum. Böylelikle taş üzerine yaptığım resimlerin bozulmadan uzun ömürlü olmalarını sağlıyorum. Taş üzerine yaptığım resimlerden gelecekte bir sergi açmayı düşünüyorum.\"



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