Deniz suyunda normalin bin 250 katı radyasyon

T24 - Nükleer felaketin boyutlarının her geçen gün arttığı Japonya'da radyasyon alarmı sürüyor. Radyasyon seviyesinin normalin 10 bin katına çıktığı 3 numaralı reaktörü saran çelik kazanda çatlak oluştuğu sanılıyor. Deniz suyunda da normalin bin 250 katı fazla radyasyon belirlendi.

Japonya Başbakanı uzun bir aradan sonra önceki gün televizyona çıktı, halkından "Nükleer tehlikenin geldiği boyutlardan kötü etkilenen halkımdan tüm kalbimle özür dilerim. Bu durumun düzeltilmesi ve sonrasındaki dönem için hükümet olarak elimizden gelenin yapılacağını bilmenizi isterim" sözleriyle özüt diledi.

Kan, radyasyon sızdıran Fukuşima Daiçi santralındaki durumun çok vahim olduğunu da ilk kez kabul etti.

Japonya Başbakanı, "İyimser olabilecek bir pozisyonda değiliz, radyasyon seviyesi normalin 10 bin katına çıktı. 3 numaralı reaktörü saran çelik kazanda çatlak oluştuğu sanılıyor. Tetikte olmalıyız.her gelişmeyi azami dikkatle ele almalıyız" diye konuştu.

Haftalar sonra ilk kez, 6 reaktörlü nükleer santralin 3. reaktöründe aslında ana çekirdeğin zarar görmüş olabileceği de böylelikle gündeme geldi.

Ana çekirdeğin zarar görmüş olaması demek, bu türden bir hasarın çevreye daha ciddi radyoaktif madde yayılması anlamnına geliyor.

Bu olasılık nedneiyle, haftalardır nükleer santralin yakınlarında yaşayanlara evlerinden çıkmamalarını tembih eden Japon hükümeti, yine ilk kez santralın 20-30 kilometre yakınında yaşamaya devam eden insanlardan gönüllü olarak evlerini terketmelerini istedi.



Radyasyon artıyor

Fukuşima nükleer santralinden yayılan radyasyon ise giderek artıyor. Pasifik Okyanusu'nda yapılan ölçümlerde, deniz suyundaki radyoaktif iyot oranı 131 olarak belirlendi. Bu oran, sınır değerden 1250 kat fazla.

Yetkililer, nükleer tesiste radyasyon içeren suyun denize aktığını tahmin ediyor.

Nükleer tesiste sızıntının tespit edildiği bölümün dışında da sorunlar yaşanıyor. Tesisin bodrum katında da yüksek radyoaktif madde içeren suya rastlandı.

Japonya Nükleer Güvenlik Kurumu suyun kaynağını henüz bulamdıklarını açıkladı. Ancak tahminler, radyoaktif maddenin zarar görmüş bir borudan sızmış olabileceğini düşünüyor.

Arızadan bu yana 17 çalışan radyasyondan etkilenmiş durumda.



Askeri tören düzenlendi



Öte yandan, deprem ve arkasından gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenler için askeri bir tören düzenlendi.

Açıklanan resmi rakamlara göre kayıp insan sayısı 18 bine ulaşıren, felaketle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bine yaklaştı.



