Deniz Seki'ye cezaevi yolu göründü

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Deniz Seki’ye ”uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının onanmasını istedi.

Özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, şarkıcı Deniz Seki’ye ”uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine ilişkin kararın temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi.

Başsavcılığın tamamladığı tebliğnamede, şarkıcı Deniz Seki ile diğer sanıklar hakkında, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerinin onanması istendi.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, Deniz Seki müdafisinin, iletişimin tespitinin ve arama kararının hukuka aykırı olduğuna, sanığın kendisi için uyuşturucu madde temin ettiğine, aleyhte delil olmadığına dair yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun hükümlerin onanması talep edildi.

Tebliğname davaya bakacak Yargıtay 10. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Başsavcılığın tebliğnamesinin bağlayıcı niteliği bulunmuyor. Deniz Seki ile ilgili son kararı, Yargıtay 10. Ceza Dairesi verecek.