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Deniz Seki'nin yeniden yargılanma talebi reddedildi

Mahkeme heyeti, yeniden yargılama kararı için bir gerekçe olmamasından ötürü talebi uygun görmedi

07 Haziran 2016 20:41

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hükümlü şarkıcı Deniz Seki'nin yeniden yargılanma talebini, dosyada yeni bir gelişme olmadığı gerekçesiyle reddetti.

Seki'nin, avukatı Naim Karakaya aracılığıyla sunduğu 26 Mayıs tarihli yeniden yargılanma talepli dilekçeyi, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi.

Talebi karara bağlayan mahkeme heyeti, dilekçede yer verilen özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının, yeniden yargılama kararı için bir gerekçe olmaması dolayısıyla bu yöndeki talebi uygun görmedi.

Talep dilekçesindeki "delillerin yeterince incelenmediği" gerekçesinin de yeniden yargılama için yeterli olmadığı belirtilen kararda, Yargıtay aşamasından geçen yargılamada herhangi bir yenilik olmadığı ve yeniden yargılama talebine ilişkin ret kararı verildiği açıklandı.

Seki'nin avukatı Naim Karakaya, 26 Mayıs'ta, 1,5 yıldır Bakırköy Kadın Cezaevi'nde hükümlü bulunan Deniz Seki'nin kaleme aldığı bir mektubu ve yeniden yargılanma talepli dilekçeyi İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

 

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