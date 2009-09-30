Deniz Seki'den ilginç talepler

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yarın yargılanmaya başlayacak olan şarkıcı Deniz Seki'nin duruşma öncesi mahkemeden bazı taleplerde bulundu.



Bakırköy Cezaevi’nde tutuklu olan Seki, adliyeye getirilirken kendisine kelepçe takılmamasını ve adliye içersine Hakim ve Savcıların kullandığı protokol kapısından alınmasını istedi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, tutuklandıktan 218 gün sonra yargılanmaya başlayacak olan şarkıcı Deniz Seki'nin , duruşma gününden önce mahkemeye dilekçe sundu. Bakırköy Cezaevi’nden ring aracıyla getirilecek olan Seki, avukatı Naim Karakaya aracığıyla sunduğu dilekçede adliyeye girişi için bazı taleplerde bulundu. Seki, adliyeye girişinin Hakim ve Savcıların kullandığı protokol kapısından yapılmasını ve kelepçesiz olarak getirilmeyi istedi.