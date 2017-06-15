Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması: Yol kazasıydı...

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, ilk röportajını konakladığı otelde verdi. Seki, kendisinin hapse atılmasının sorumlusu olduğu ileri sürülen Hüsnü Şenlendirici ile ilgili olarak, “O bir yol kazasıydı aşk değildi. Ben de bu süre boyunca yoğun bakımdaydım ve geçti diyelim” dedi.

Hürriyet'ten Armağan Çağlayan'a konuşan Seki'nin konuşma boyunca ağladığı görüldü.

Bayhan ile helalleştik!

“Ben Bayhan’ı hiç bir zaman eleştirmedim. Biz onunla helalleştik kapattık o konuyu… Ona da soruyorlar… Zaman aşımına uğradı biz helalleştik ikimizin rahatsız olacağı bir durum yok. İkimizin yolu ayrı, tepkim onu eleştirmek hor görmek için değildi. Hayatım boyunca kibirli bir insan olmadım ve böyle insanları da sevmiyorum.”

İçerde kendimi en kötü hissettiği an...

“İçerde kendimi en kötü hissettiğim an annemin geçirdiği büyük ameliyatlarda yanında olamamak oldu. Canımı çok acıttı. Avukatım ve kardeşlerim aracılığıyla iyi olduğuna dair haberler alsam da rahat edemedim çok sıkıntı çektiğim zamanlar oldu bir de kardeşimin çocuğu doğduğu zaman yanlarında olamadım. Ailemizin ilk torunu İrfan Mert… Çok hüzünlendim. Kardeşim onun doğum fotoğraflarını getirdiğinde cezaevindeki feryatlarım aklımdan silinmeyecek gibi…”

Firarda olduğum dönem...

“Firari olduğum dönemde hissettiğim duygu, oraya bir daha geri dönmeyi istememek. Yoksa polisten kaçmak değil. İşlemediğim bir suçu layık gördüler ama insanın gücüne gidiyor ve bir daha bilerek gitmek istemiyor oraya bilerek gitmek kabus gibi… Firari olduğum altı ay çok zordu ve olağanüstü saçma bir dönemdi. Zor bir dönemdi. Firari dönemde hayatım çok daha kısıtlıydı ne avukatınla en ailenle görüşebiliyorsun çok kabus bir dönemdi.”

Hüsnü bir yol kazasıydı

Deniz Seki, kendisinin hapse atılmasının sorumlusu olarak gösterilen Hüsnü Şenlendirici ile ilgili olarak Armağan Çağlayan’ın sorduğu ‘Kendini aşk mağduru olarak tanımlıyor musunuz?’ sorusuna: “O bir yol kazasıydı aşk değildi. Ben de bu süre boyunca yoğun bakımdaydım ve geçti diyelim” şeklinde bir yanıt verdi. Şimdilerde hayatında güzel bir ilişki olduğunun altını çizen Seki, “Hayatımdaki kişi beni hiçbir zaman bırakmadı. Ben özgür değildim ama o da dışarıda özgür değildi. Tahliyeme yakın yapılan ayrılık haberlerine de zaten bu yüzden inanmadım. Her şey yolunda”

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