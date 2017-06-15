T24 LogoT24 Logo
Gündem

Deniz Seki'den Hüsnü Şenlendirici açıklaması: Yol kazasıydı...

"İçerde kendimi en kötü hissettiğim an annemin geçirdiği büyük ameliyatlarda yanında olamamak oldu"

15 Haziran 2017 15:57

Geçtiğimiz günlerde tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, ilk röportajını konakladığı otelde verdi. Seki, kendisinin hapse atılmasının sorumlusu olduğu ileri sürülen Hüsnü Şenlendirici ile ilgili olarak, “O bir yol kazasıydı aşk değildi. Ben de bu süre boyunca yoğun bakımdaydım ve geçti diyelim” dedi.

Hürriyet'ten Armağan Çağlayan'a konuşan Seki'nin konuşma boyunca ağladığı görüldü. 

Bayhan ile helalleştik!

 “Ben Bayhan’ı hiç bir zaman eleştirmedim. Biz onunla helalleştik kapattık o konuyu… Ona da soruyorlar… Zaman aşımına uğradı biz helalleştik ikimizin rahatsız olacağı bir durum yok. İkimizin yolu ayrı, tepkim onu eleştirmek hor görmek için değildi. Hayatım boyunca kibirli bir insan olmadım ve böyle insanları da sevmiyorum.”

İçerde kendimi en kötü hissettiği an...

“İçerde kendimi en kötü hissettiğim an annemin geçirdiği büyük ameliyatlarda yanında olamamak oldu. Canımı çok acıttı. Avukatım ve kardeşlerim aracılığıyla iyi olduğuna dair haberler alsam da rahat edemedim çok sıkıntı çektiğim zamanlar oldu bir de kardeşimin çocuğu doğduğu zaman yanlarında olamadım. Ailemizin ilk torunu İrfan Mert… Çok hüzünlendim. Kardeşim onun doğum fotoğraflarını getirdiğinde cezaevindeki feryatlarım aklımdan silinmeyecek gibi…”

Firarda olduğum dönem...

“Firari olduğum dönemde hissettiğim duygu, oraya bir daha geri dönmeyi istememek. Yoksa polisten kaçmak değil. İşlemediğim bir suçu layık gördüler ama insanın gücüne gidiyor ve bir daha bilerek gitmek istemiyor oraya bilerek gitmek kabus gibi… Firari olduğum altı ay çok zordu ve olağanüstü saçma bir dönemdi. Zor bir dönemdi. Firari dönemde hayatım çok daha kısıtlıydı ne avukatınla en ailenle görüşebiliyorsun çok kabus bir dönemdi.”

Hüsnü bir yol kazasıydı

Deniz Seki, kendisinin hapse atılmasının sorumlusu olarak gösterilen Hüsnü Şenlendirici ile ilgili olarak Armağan Çağlayan’ın sorduğu ‘Kendini aşk mağduru olarak tanımlıyor musunuz?’ sorusuna: “O bir yol kazasıydı aşk değildi. Ben de bu süre boyunca yoğun bakımdaydım ve geçti diyelim” şeklinde bir yanıt verdi. Şimdilerde hayatında güzel bir ilişki olduğunun altını çizen Seki, “Hayatımdaki kişi beni hiçbir zaman bırakmadı. Ben özgür değildim ama o da dışarıda özgür değildi. Tahliyeme yakın yapılan ayrılık haberlerine de zaten bu yüzden inanmadım. Her şey yolunda”

Haberin videosu için tıklayın

 

ETİKETLER

deniz sekihüsnü şenlendiriciyol kazasıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24