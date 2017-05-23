Deniz Seki tahliyesine birkaç saat erteleme istedi

5 Haziran'da, kaldığı cezaevinden tahliye edilecek olan Deniz Seki yönetimden bir istekte bulundu. Seki tahliyesinin 18.00 yerine 20.40'tan sonra yapılmasını istedi.

Medyatava'da yer alan habere göre, 5 Haziran’da hapishaneden çıkmaya hazırlanan sanatçı Deniz Seki, oruç tutacak olan basın mensuplarının mağdur olmaması adına için tahliyesini iki saat erteledi.

Cezaevinden 18.00 yerine 20.40’taki iftardan sonra çıkacak olan sanatçı, 3 yıl hapis yatmasına rağmen görev başındaki basın mensuplarının aç kalmaması için bu kararı aldı.