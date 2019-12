Deniz Seki serbest bırakıldı

Uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle 24 Şubat'ta tutuklanan şarkıcı Deniz Seki tahliye edildi.

Adliyeye kelepçeli olarak getirilen Deniz Seki, kelepçesini saklamak için elinde su şişesini taşıdı. Deniz Seki, verdiği dilekçede, adliyeye kelepçesiz getirilmesini istemişti.

Deniz Seki adliyeye sokulurken basın mensuplarına "Adalet yerini bulacak, dua edin" dedi.

"Uyuşturucu davası" kapsamında yargılanmaya başlayan Deniz Seki, "Yaşadığım bir ilişkinin toplum tarafından kabul görmemesi beni buraya itti, bu ilşki yüzünde çok üzüldüm, asosyal oldum. Çok utanıyorum ve pişmanım" dedi.

Savunmasına "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" diyerek başlayan Seki, mahkemeye 3 sayfalık yazılı dilekçe sundu.

Mahkeme Başkanı Seki'ye, hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurma, temin etme ve kullanma iddisıyla dava açıldığını hatırlattı.

218 gündür bu anı beklediğini söyleyen Seki, "Kesinlikle böyle bişey yoktur. Sadece ve sadece kendime verdiğim zarardı. 7-8 ay adını anmak istemediğim bu maddeyi kullandım. Sanatçıyım, duygusal bir yapıya sahibim. Yaşadığım bir ilişkinin toplum tarafından kabul görmemesi beni buraya itti, asosyalleştirdi. Çok utanıyorum ve pişmanım. Bir daha o maddeyi görmek dahi istemiyorum. Hiç kimseye aracılık etmedim. Yalan söylemiyorum, söylemem de" diyerek ağladı.

"Şu tablonun içine hiç yakışmıyorum"

Savcılık ifadesini kesinlikle kabul etmediğini kaydeden Seki, "Önce serbest bırakılıp sonra tutuklandım. Delil karartma gibi bir şüphem olabilir mi. Her an basın ordusuyla geziyordum. Şu an bile arkadaşlarım karşımda. Evet hata yaptım ve bedelini çok ağır ödedim. Şu tablonun içine hiç yakışmıyorum. Önce ailemden sonra beni seven herkesten özür diliyorum. Ölene kadar bu maddenin karşısında olup ne kadar sosyal proje varsa içinde yer alacağım. Kendime olan kızgınlığım geçene kadar. Telefon görüşmelerinin bir çoğunu kabul etmiyorum. Kafamda bir sürü soru var" diye konuştu.

Seki, "Örneğin Kuruçeşme'de oturduğum halde neden Kilyos jandarma beni aldı anlayamadım. Bu olayda ifade verenler de benim temin etmediğimi söylüyor. Uyuşturucu maddeyi Murat adıyla tanıdığım, Sinan Yüksel'den ve Abdulllah Haner'den alıyordum. Ayrıca kendisin hiç görmediğim Diyar denen bir şahısı arardım. Uyuşturucuyu Haner getirirdi" dedi.

Arkadaşlarına uyuşturucu temin ettiği iddialarına ilişkin olarak ise Seki, "Kimseye zarar vermiş değilim. Arkadaşlarıma temin ettiğim iddiası doğru değil. Ben sadece kendime zarar verdim. Kendime olan kızgınlığımdan dolayı bu maddeyi kullandım. Bu alkol de olabilirdi. Ancak adını anmak istemediğim bu madde oldu. Abdullah Haner bir kaç kez bana uyuşturucu getirirken hasta bir kızı olduğunu onun için bu işi yaptığını, bırakacağını, bana da yakıştırmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Mecit Çam'ın 7 yıldır kendisine emek vermiş şoförü olduğunu anlatan Seki, "Baba gibiydi. Sanatçı olduğum için özgürlüğüm kısıtlı, bu nedenle bir çok şeyimi o getirir götürürdü. Bazen zarf içinde para, bazen CD, bazen de nota getirirdi. Kendisiyle yüz göz olmamak için bana getirdiği şeyden haberi yoktu. O benim emrimde çalışan şofördü. Hiç bir suçu yok .Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Şenlendirici görüşemedi

İstanbul Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan "Kedi Murat" kod adlı Hakan Ç.'in başında bulunduğu organize suç örgütü tespit etti. Örgütü ortaya çıkarmak için istihbarat çalışması yapan jandarma, operasyon için Beşiktaş'taki İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden arama ve el koyma kararı aldı.

13 Şubat günü saat 06.00'da 200 jandarmanın katılımıyla Diyarbakır ve Ankara ile İstanbul'da 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Deniz Seki, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Sevgilisi klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, Zekeriyaköy Jandarma Karakolu'na gitti ancak Deniz Seki ile görüşemedi.

Hakkında istenen ceza ve süreç

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Bilal Bayraktar tarafından hazırlanan iddianamede, Şarkıcı Deniz Seki’nin TCK’nın 188/3-4 ve 191/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması isteniyor.

TCK’da "uyuşturucu ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu bulundurmak veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarını kapsayan bu maddelere göre Deniz Seki’nin 8,5 yıldan 24,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Seki, Jandarma operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve başkalarına vermek için uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakılan Seki hakkında savcılığın itirazı üzerine yakalama emri çıkarılmıştı. Ardından tekrar hakim karşısına çıkarılan Seki, tutuklanarak Bakırköy Cezaevi’ne gönderilmişti.

Seki, mahkeme sorgusunda, mesleğinin sanatçı, aylık gelirinin 20 bin TL olduğunu söylemişti. Hiçbir örgüte üye olmadığını belirten Seki kimse için uyuşturucu madde temin etmediğini de kaydetmişti.

Son dönemlerde yaşadığım sıkıntıların etkisiyle uyuşturucu kullandığını ifade eden Seki, “Şu anda bundan dolayı pişmanım. Bir sanatçı olarak bu durumda olmaktan da büyük üzüntü duyuyorum. Kimseye menfaat karşılığı uyuşturucu temin etmiş değilim. Bir daha uyuşturucu kullanmayacağım" demişti.