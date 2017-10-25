Deniz Seki köşe yazarlığına başlıyor

Cezaevinden çıktıktan sonra seri konserler veren şarkıcı Deniz Seki bir süre önce Ethem Sancak tarafından Zeki Yeşildağ'a devredilen Akşam gazetesinin Life ekinde köşe yazmaya başlayacak.

Akşam Life’ta cuma günleri 12 sayfa olarak yayımlanıyor. Seki Akşam Gazetesi’ne gelerek gazete yönetimiyle tanıştı. Deniz Seki’nin transferi dolayısıyla “hoşgeldin” pastası kesilerek kutlama yapıldı. Dava sürecini ve cezaevinde yaşadıklarını kaleme alacak olan Seki’nin ilk yazısı Cuma günü yayınlanacak

Cezaevindeyken dizide rol almıştı

Deniz Seki cezaevinde kaldığı dönemde ATV'de yayınlanan "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol almış, dizinin bazı bölümleri cezaevinde çekilmişti.