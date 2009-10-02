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Deniz Seki ilk gününü Sapanca'da geçirdi

02 Ekim 2009 21:27

''Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak'' ve ''kullanmak için uyuşturucu madde satın almak'' suçlarından tutuklu olarak yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen şarkıcı Deniz Seki, tahliyesinin ardından ilk gününü Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki çiftlik evinde geçirdi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde 8.5 ile 24.5 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen Seki, dün gece geç saatlerde Kurtköy Mahallesi'nde pansiyon olarak kullanılan çiftliğe geldi. Seki, tahliyesinin ardından ilk gününü yakınlarıyla birlikte çiftlik evinde geçirdi.

Seki'yi görüntülemek isteyen gazeteciler çiftliğin girişinde gün boyu nöbet tuttu.

Deniz Seki, gazetecilerin ısrarına rağmen gün boyu herhangi bir açıklama yapmadı.

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