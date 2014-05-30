6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Cezası Yargıtay tarafından onanan ünlü şarkıcı tekrar cezaevine girecek.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Temyize taşınan karar Yargıtay tarafından onandı. Kararın, 9'a karşı 13 oyla alındığı belirtildi.

Yargıtay gerekçeli kararında, Deniz Seki'nin uyuşturucu satıcılarından edindiği maddeleri arkadaşlarıyla paylaşmasına vurgu yaptı.

Dosyası Yargıtay tarafından İnfaz Savcılığı’na gönderilen Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Öte yandan, Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya da, dün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak yeniden yargılama talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, yargılama aşamasında adil yargılamanın ihlal edildiği, tanıkların dinlenmediği ve delilleri toplama taleplerinin reddedildiği belirtildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama talebini değerlendirdiği öğrenildi.