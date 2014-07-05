Deniz Seki hakkında son sözü Adli Tıp söyleyecek

Uyuşturucudan aldığı hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılan şarkıcı Deniz Seki'nin infazının ertelenmesi için aldığı rapor Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Adli Tıp, raporları inceleyerek Seki'nin sağlık durumunun cezaevi şartlarına uygun olup olmadığına dair görüş bildirecek.

Uyuşturucu davasında aldığı hapis cezası onanan ve infaz işlemleri yapılan Şarkıcı Deniz Seki, hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararının ardından kayıplara karışan Seki avukatı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sağlık sorunları olduğuna dair rapor sunmuştu.

Seki'nin Şubat tarihli raporunda "Kadınsal bir hastalık nedeniyle kanser riskinin bulunduğu" yönünde tespitler yer alıyor. Deniz Seki bu rapor doğrultusunda 5275 Sayılı Kanun'un 16. maddesinde yer alan "Hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi" hükmü kapsamında infazının ertelenmesini talep etmişti.

Talebini değerlendiren İnfaz Savcılığı, Seki'nin sunduğu raporu Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Raporları inceleyecek olan Adli Tıp Kurumu, İnfaz Savcılığı'na "cezaevine girebilir" ya da "giremez" diye görüş bildirecek. Adli Tıp'tan gelecek rapora göre de İnfaz Savcılığı, Seki'nin infazın ertelenmesi talebiyle ilgili kararını verecek.