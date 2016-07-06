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Deniz Seki cezaevinde 'çocuk marşı' yazdı

Deniz Seki'nin yazdığı şarkının sözleri Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Değer dergisinde yer aldı

06 Temmuz 2016 22:18

Yaklaşık 20 aydır uyuşturucu kullanmak ve satmaktan tutuklu bulunan Deniz Seki, cezaevinde anneleriyle birlikte kalan çocuklar için şarkı yazdı. Seki, “Çocuk Marşı” isimli şarkıyı ilk kez, cezaevindeki programda seslendirdi.

Deniz Seki, İstanbul Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda bu sefer, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan çocuklar için şarkı yazdı.

milliyet.com.tr'nin haberine göre; Seki, söz ve müziği kendisine ait “Çocuk Marşı" isimli şarkısını ilk kez yine tutuklu bulunduğu cezaevinde düzenlenen programda seslendirdi.

Öğretmen Zekeriya Gücer İlkokulu öğrencilerinin katıldığı ve annelerinin yanında kalan çocuklar için gerçekleşen programda bu şarkının seslendirilmesi, programı daha anlamlı hale getirdi. Bu arada, Seki'nin yazdığı şarkının sözleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan aylık kültür ve yaşam dergisi Değer'in 28. sayısında yayımlandı.

İşte Deniz Seki'nin çocuklar için yazdığı şarkı...

Çocuk marşı

Bütün çocuklar çiçektir
Bugün günlerden güneş
Aylardan yıldız bugün
Yıllardan en sevdiğim
Her mevsim çiçek bugün
Çünkü bütün çocuklar çiçek
Çocuklar çiçek çiçek
Bildiğim tek doğru şey
Güzel günler gelecek.

 

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deniz sekiçocuk marşıcezaevideğer dergisi

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