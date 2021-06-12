Deniz salyasından İmamoğlu'nu sorumlu tutan Fuat Uğur'a Murat Ongun'dan yanıt: Ya amigosu olduğunuz partide siyaset yapın ya da gazetecilik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a, İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Ya amigosu olduğunuz partide siyaset yapın ya da gazetecilik" diye yanıt verdi.

Fuat Uğur, Marmara Denizi'ni esir alan deniz salyası konusunda İBB Başkanı'nı suçlayarak, "Ekrem İmamoğlu’nun özelleştirilen arıtma tesislerinin paralarını 6 aydır ödemediği ve bu yüzden arıtma çalışmalarının durduğu doğru mudur? Doğruysa, İmamoğlu bu cinayetin Marmara’ya felaket getireceğini bilmiyor mu? Amacı ne? Daha çok Müsilaj mı?" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun ise Uğur'un sözlerini alıntılayıp "Gazeteci olsa ve mesleği gereği bilgi istese, arıtma tesislerinin 1 saat bile duramayacağını öğrenirdi. Ya amigosu olduğunuz partide siyaset yapın ya da gazetecilik yapın" sözleriyle yanıt verdi.