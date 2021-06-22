Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirdiği saldırı sonrası HDP-MHP gerginliği: Bahçeli'nin 'Milis işbirlikçisi' ifadesine, Buldan'dan 'Bahçeli katliamı üstleniyor' yanıtı

Deniz Poyraz'ın yaşamını yitirmesine neden olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Başkanlığı binasına yapılan silahlı saldırı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile HDP arasında sert tartışmaya yol açtı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, saldırının "önünün arkasının araştırılmasını" isterken, saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz için "PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir" ifadelerini kullandı.

Bu sözlere sert tepki gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bahçeli'nin bu açıklamalarıyla "katliamı üstlendiğini" savunarak, "Katille dil birliği yapmıştır" dedi.

Buldan, İzmir il başkanlığına yapılan saldırının araştırılması gerektiğine vurgu yaparak, HDP grubu olarak da Meclis Araştırma önergesi vereceklerini duyurdu.

Deniz Poyraz'ın yaşamanı yitirdiği HDP İl Binasına yapılan silahlı saldırı, siyasi partilerin bugünkü grup toplantılarının da gündemindeydi.

Bahçeli: Bir taşla iki kuş hedeflendi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Poyraz'ın yaşamını yitirdiği saldırının , "Türkiye aleyhtarları tarafından propaganda görseli" olarak kullanıldığı savunurken, saldırının araştırılmasını istedi:

"Cinayete kurban giden Deniz Poyraz'ın masada yarım bıraktığı kağıt bardaktan içtiği çay ile yediği domates ve zeytin, kısa süre içinde Türkiye aleyhtarlarının propaganda görseli olarak kullanılmıştır. Katilin ise bozkurt işareti yapan ve silah tutan halini resmeden fotoğrafları sanki bir yerlerde hazırda bekletiliyormuş gibi anında servis edilmiştir. Yani bir taşla daldaki birden fazla kuşun vurulması hedeflenmiştir. Altını kalın bir şekilde çizerek soruyorum; bu katil gerçekte kimdir? HTS kayıtları çıkarılmış mıdır? Bağ ve bağlantıları kimleri ve nereleri işaret etmektedir?Provokasyonun içinde derin PKK'nın, yabancı istihbarat örgütlerinin, kiralık taşeronların parmağı var mıdır?

"HDP'yi masumlaştırıp partimizi, Cumhur İttifakı'nı ve Türk devletini suçlamak üzerine bina edilen bu cinayetin önü arkası, sağı solu, altı üstü sonuna kadar araştırılmalıdır.Kim ne biliyorsa, kimin elinde ne belge, ne bilgi varsa emniyet güçlerine ve adli makamlara teslim etmek durumundadır."

Poyraz'a suçlama: Milis işbirlikçisi

Bahçeli, saldırıda yaşamını yitiren Deniz Poyraz'ın babasının "Deniz benim Deniz'im değil, Kürdistan'ın Denizi'dir. Biz dağlarda direnen aslanlara borçluyuz. Şu anda düşmanın tank ve toplarının önünde direniyorlar. Biz ne kadar bedel de versek halen onlara borçluyuz. Allah gerillaya güç kuvvet versin, mertebelerini yükseltsin" açıklaması yaptığını belirterek, şu görüşleri savundu:

"Öldürülen Deniz Poyraz'ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK'nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir.

"Herkesi ikaz ediyorum, hiç kimse, ne yapsın acısı var, ne dediğini bilmiyor' saptırmasına heves etmesin.- Böylesi bir bahaneye de sarılmasın. İzmir'in göbeğinde bir PKK'lı arayıp da bulamayacağı bir propaganda imkanı yakalamış, bunu da şerefsizce kullanmıştır."

Bahçeli, grup toplantısında Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkında kapatma davası açılması kararını "ümit verici" olarak nitelerken, HDP'nin "açılmamak üzere kapatılması gerektiği" görüşünü yineledi.

Buldan: Bahçeli katliamı üstlenmiştir

HDP'nin haftalık olağan Grup toplantısı ise Deniz Poyraz anısına saygı duruşuyla başladı. HDP grup salonundaki sıralar ve kürsüye de Deniz Poyraz'ın fotoğrafları yerleştirildi.

HDP Eş Genel Genel Başkanı Pervin Buldan da grup konuşmasına Poyraz'ı anarak başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Poyraz için kullandığı "milis işbirlikçisi" ifadelerine sert tepki gösteren Buldan, Bahçeli'nin "katliamı üstlendiği" görüşünü savundu:

"Hükümetin küçük ortağı da bugün bu kürsüden çıktı, aynı saikleri Deniz Poyraz'ı hedef gösterdi ve katil ile dil birliği yaptı. Bunu çok açık ve net olarak ifade ediyorum. Cinayet iklimini kürsüden devam ettirdi. Deniz Poyraz'a 'terörist' dedi. Ailesine 'terörist' dedi ve sadece denizi ve ailesini değil, bu ülkede HDP'ye oy veren milyonları hedef gösterdi. Deniz'e sahip çıkan milyonları hedef gösterdi. 'Neden daha fazla HDP'li öldürülmedi?' diye adeta yakındı.

" Belki küçük ortağın içi henüz soğumamış. Katil 'ben içimi soğuttum' demesine rağmen, bugün bu kürsüden iktidarın küçük ortağı içinin soğumadığını alenen ortaya koymuştur. Hükümetin küçük ortağı İzmir katliamını açıkça üstlenmiştir.Yeni cinayetlere, yeni katliamlara kapı aralayacak, azmettirecek olan bu tehlikeli söylemler karşısında savcıları buradan derhal göreve çağırıyoruz! Var mı yürekli bir savcı, var mı bu ülkede adaletin kırıntıları, var mı küçük ortağa haddini bildirecek yürekli bir savcı?"

Saldırıyı gerçekleştiren tetikçinin, büyük bir katliam yapmak için HDP il binasına girdiğini ve keşif faaliyetleri yürüttüğünü belirten Buldan, " Katilin yürüttüğü keşif faaliyeti HDP binasının karşısında bulunan çadırın etrafındaki emniyet güçlerince görülmemiş olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Katilin katliam yapması için ortamın uygun hale getirildiğini savunan Buldan, İçişleri Bakanı'nın ise katliamla ilgili tek bir kelime etmediğini vurguladı:

"Bu ülkenin can güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanı 17 Haziran'dan bu yana neden tek kelime etmedi? Tetikçi Menbiç'e nasıl gitti? Katliam öncesi kim ya da kimlerle görüşmüştür? Hangi devlet birimleriyle irtibattadır? Katilin en çok gittiği otelin İzmir Valisi'nin yönetim kurulu başkanı olması tesadüf müdür? Soruşturulmuyorsa iş birliği var demektir. Bugün araştırma komisyonu kurulması için başvuracağız. "

HDP'ye açılan kapatma davasına da tepki gösteren Buldan, "Anayasa Mahkemesi, MHP Genel Merkezi'nde hazırlanan, sarayda da son hali veren iddianameyi kabul ederek fırsatı heba etti. AYM, iddianameye kabul ederek hukukun tabutuna bir çivi çaktı" dedi.

Muhalefetin İzmir il binasına yönelik saldırı karşısında gösterdiği tutumu önemli ve anlamlı vurduklarını belirten Buldan, bu tutumun saldırıyla sınırlı kalmamasını istedi. Buldan, "Bu tutumun demokrasi için birliğe dönüştürülmesi tarihi bir görev olarak önümüzde durmaktadır" çağrısı yaptı.

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